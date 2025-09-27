У ніч на 27 вересня РФ здійснила чергову дронову атаку на Україну, запустивши 115 безпілотників різних типів.

Такі дані станом на ранок оприлюднили у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 27 вересня: що відомо

Ворог атакував Україну 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Ворожі дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (територія РФ), Чауда (тимчасово окупований Крим). Понад 70 із цих дронів – Шахеди.

Нічну повітряну атаку на Україну відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на ранок протиповітряна оборона збила або подавила 97 БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів. Відбиття атаки відбувалося на півночі, півдні, сході та в центрі України.

Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на шести локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

У Повітряних силах попередили, що атака триває: на півночі зафіксовано нові групи ударних безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 312-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

