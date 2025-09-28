Главное управление разведки Минобороны перехватило приказ российских военных казнить украинских пленных.

Об этом сообщили в ГУР.

Приказ военных РФ казнить украинских пленных: что известно

Во время разговора, который перехватила разведка, российский военный докладывает своему командиру, что взял в плен двух украинских бойцов, отметив, что они были ранены.

Впрочем, командир российского подразделения отдал приказ о казни пленных украинских военнослужащих.

— Застрелить всех, пленных не берем, застрелить. Быстро иди, — слышно из перехвата разговора.

Как отметили в ГУР, этот перехваченный разговор раскрывает системный характер военных преступлений российских войск против украинских защитников.

Казнь пленных является серьезным нарушением законов войны и квалифицируется как военное преступление в соответствии с международным правом.

Ранее стало известно, что российские военные, которые пытаются проникнуть в Купянск Харьковской области, получили приказ расстреливать гражданских в городе.

Спикер группировки войск Север Олег Сушинский сообщал, что воины 10 армейского корпуса ВСУ опубликовали видео с российскими пленными, которые подтвердили получение приказа расстреливать гражданских мужчин, а женщин и детей использовать в качестве живого щита.

