Російським військовим віддали наказ розстрілювати полонених українських бійців – ГУР
Головне управління розвідки Міноборони перехопило наказ російських військових страчувати українських полонених.
Про це повідомили в ГУР.
Наказ військових РФ страчувати українських полонених: що відомо
Під час розмови, яку перехопила розвідка, російський військовий доповідає своєму командиру, що взяв у полон двох українських бійців, зазначивши, що вони були поранені.
Утім, командир російського підрозділу віддав наказ на страту полонених українських військовослужбовців.
— Застрелити всіх, полонених не беремо, застрелити. Швидко йди, – чутно із перехоплення розмови.
Як зазначили у ГУР, ця перехоплена розмова розкриває системний характер воєнних злочинів російських військ проти українських захисників.
Страта полонених є серйозним порушенням законів війни та кваліфікується як воєнний злочин згідно з міжнародним правом.
Раніше стало відомо, що російські військові, які намагаються інфільтруватися у Куп’янськ Харківської области, отримали наказ розстрілювати цивільних у місті.
Речник угрупування військ Північ Олег Сушинський повідомляв, що воїни 10 армійського корпусу ЗСУ опублікували відео з російськими полоненими, які засвідчили отримання наказу розстрілювати цивільних чоловіків, а жінок та дітей використовувати як живий щит.