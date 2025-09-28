Головне управління розвідки Міноборони перехопило наказ російських військових страчувати українських полонених.

Про це повідомили в ГУР.

Наказ військових РФ страчувати українських полонених: що відомо

Під час розмови, яку перехопила розвідка, російський військовий доповідає своєму командиру, що взяв у полон двох українських бійців, зазначивши, що вони були поранені.

Утім, командир російського підрозділу віддав наказ на страту полонених українських військовослужбовців.

— Застрелити всіх, полонених не беремо, застрелити. Швидко йди, – чутно із перехоплення розмови.

Як зазначили у ГУР, ця перехоплена розмова розкриває системний характер воєнних злочинів російських військ проти українських захисників.

Страта полонених є серйозним порушенням законів війни та кваліфікується як воєнний злочин згідно з міжнародним правом.

Раніше стало відомо, що російські військові, які намагаються інфільтруватися у Куп’янськ Харківської области, отримали наказ розстрілювати цивільних у місті.

Речник угрупування військ Північ Олег Сушинський повідомляв, що воїни 10 армійського корпусу ЗСУ опублікували відео з російськими полоненими, які засвідчили отримання наказу розстрілювати цивільних чоловіків, а жінок та дітей використовувати як живий щит.

