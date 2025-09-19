Российские военные, которые пытаются проникнуть в Купянск Харьковской области, получили приказ от своего командования расстреливать гражданских в городе.

Об этом в эфире Єдиних новин на телеканале Мы — Украина сообщил спикер группировки войск Север Олег Сушинский.

Приказ расстреливать гражданских в Купянске

По словам военного, российские захватчики пытаются проникнуть в Купянск под видом гражданских. Основная цель — проводить диверсионную работу.

Известно, что вражеские диверсанты скрываются в частных домах. Были случаи, когда одних и тех же оккупантов в течение суток фиксировали в разных местах Купянска.

— Когда оккупанты прикрываются гражданскими или притворяются гражданскими, это очень затрудняет проведение контрдиверсионных мероприятий, — подчеркнул Олег Сушинский.

По его словам, воины 10 армейского корпуса СВ ВСУ опубликовали видео с российскими пленными, которые подтвердили, что получили приказ от командиров расстреливать гражданских мужчин, а женщин и детей использовать как живой щит.

— Но даже в таких сложных условиях нашим военным удается выявлять вражеские ДРГ, обезвреживать их или брать в плен, — подытожил спикер ГВ Север Олег Сушинский.

Стратегической целью врага является захват Купянска.

Ранее в ОСГВ Днепр подчеркнули, что вражеские войска не вошли в Купянск, однако отдельные диверсионные группы проникают, выдавая себя за гражданских и используя поддельные документы.

