Оккупанты получили приказ расстреливать гражданских в Купянске — ГВ Север
Российские военные, которые пытаются проникнуть в Купянск Харьковской области, получили приказ от своего командования расстреливать гражданских в городе.
Об этом в эфире Єдиних новин на телеканале Мы — Украина сообщил спикер группировки войск Север Олег Сушинский.
Приказ расстреливать гражданских в Купянске
По словам военного, российские захватчики пытаются проникнуть в Купянск под видом гражданских. Основная цель — проводить диверсионную работу.
Известно, что вражеские диверсанты скрываются в частных домах. Были случаи, когда одних и тех же оккупантов в течение суток фиксировали в разных местах Купянска.
— Когда оккупанты прикрываются гражданскими или притворяются гражданскими, это очень затрудняет проведение контрдиверсионных мероприятий, — подчеркнул Олег Сушинский.
По его словам, воины 10 армейского корпуса СВ ВСУ опубликовали видео с российскими пленными, которые подтвердили, что получили приказ от командиров расстреливать гражданских мужчин, а женщин и детей использовать как живой щит.
— Но даже в таких сложных условиях нашим военным удается выявлять вражеские ДРГ, обезвреживать их или брать в плен, — подытожил спикер ГВ Север Олег Сушинский.
Стратегической целью врага является захват Купянска.
Ранее в ОСГВ Днепр подчеркнули, что вражеские войска не вошли в Купянск, однако отдельные диверсионные группы проникают, выдавая себя за гражданских и используя поддельные документы.