Украинские военные во время аэроразведки зафиксировали, как российский оккупант расстрелял гражданского в одном из населенных пунктов Покровского района Донецкой области.

Очередное военное преступление произошло 28 августа, сообщили в Первом корпусе НГУ Азов.

Расстрел гражданского в Донецкой области: что известно

По данным украинских защитников, оккупант расстрелял пожилого мужчину прямо во дворе его дома.

К тому же во время аэроразведки было четко видно, что человек был в гражданской одежде и без оружия.

– Это прямое нарушение Женевской конвенции IV о защите гражданского населения. И очередное доказательство того, что для российской армии не существует ни законов, ни нравов, – отметили в 1 корпусе НГУ Азов.

По имеющейся информации, преступление совершил российский военнослужащий 95 отдельного стрелкового полка 5 отдельной мотострелковой бригады 51 армии Вооруженных сил РФ.

Напомним, на основе доказательной базы, собранной Службой безопасности, пожизненное лишение свободы получил оккупант, расстрелявший двух жителей Харьковской области, находившихся на фронтовой территории.

