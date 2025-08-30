Оккупанты расстреляли гражданского прямо во дворе: убийство зафиксировала аэроразведка
Украинские военные во время аэроразведки зафиксировали, как российский оккупант расстрелял гражданского в одном из населенных пунктов Покровского района Донецкой области.
Очередное военное преступление произошло 28 августа, сообщили в Первом корпусе НГУ Азов.
Расстрел гражданского в Донецкой области: что известно
По данным украинских защитников, оккупант расстрелял пожилого мужчину прямо во дворе его дома.
К тому же во время аэроразведки было четко видно, что человек был в гражданской одежде и без оружия.
– Это прямое нарушение Женевской конвенции IV о защите гражданского населения. И очередное доказательство того, что для российской армии не существует ни законов, ни нравов, – отметили в 1 корпусе НГУ Азов.
По имеющейся информации, преступление совершил российский военнослужащий 95 отдельного стрелкового полка 5 отдельной мотострелковой бригады 51 армии Вооруженных сил РФ.
Напомним, на основе доказательной базы, собранной Службой безопасности, пожизненное лишение свободы получил оккупант, расстрелявший двух жителей Харьковской области, находившихся на фронтовой территории.