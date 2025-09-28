Эстония выделит €10 млн на инициативу Североатлантического блока PURL для срочного укрепления обороны Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в соцсети Х.

Помощь Эстонии в рамках PURL: что известно

По словам Тсахкны, средства выделяются из-за отсутствия у России признаков стремления к миру.

Сейчас смотрят

— Поскольку Россия не проявляет никаких признаков стремления к миру — продолжая атаки на передовой и воздушный террор против украинских городов — Украине нужна быстрая поддержка для защиты гражданского населения, удержания позиций и продвижения к миру, — написал министр.

Напомним, что PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это совместная инициатива США и НАТО для ускорения поставок вооружений Украине.

Страны-партнеры финансируют приобретение американского вооружения из утвержденного перечня, после чего оружие закупают непосредственно в США.

Ранее президент Зеленский сообщал, что первые два пакета PURL содержат ракеты для систем Patriot и Himars.

Украина уже получила более $2 млрд от партнеров в рамках программы и рассчитывает в октябре на дополнительное финансирование до $3-3,5 млрд.

Кроме того, в Украину уже доставили первое военное вооружение по программе PURL

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.