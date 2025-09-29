Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что в результате Добропольского контрнаступления ВСУ освободили уже около 175 кв. км украинской земли.

Об этом он рассказал в своем посте на странице в Facebook.

Добропольское контрнаступление: что известно

Также главнокомандующий рассказал, что от диверсионных групп удалось зачистить почти 195 кв. км.

Сейчас смотрят

– Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3 185 человек, из них безвозвратные – 1 769. Также захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники, – говорится в сообщении.

Сырский подчеркнул, что выслушал доклады командиров на местах, определил задачи и дал необходимые указания по:

повышению эффективности огневого поражения противника, в частности – на дальних расстояниях;

нейтрализации вражеских диверсионных групп в определенных районах;

повышению качества взаимодействия подразделений.

Генерал добавил, что принял необходимые решения для всестороннего обеспечения частей и подразделений, участвующих в боевых действиях, с учетом ухудшения погодных условий.

Напомним, 26 сентября Сырский рассказывал, что в Донецкой области на Добропольском направлении в целом были освобождены около 360 кв. км от российских оккупантов.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.