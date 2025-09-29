Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що в результаті Добропільського контрнаступу ЗСУ звільнено вже близько 175 кв. км української землі.

Про це він розповів у своєму дописі на сторінці у Facebook.

Добропільський контрнаступ: що відомо

Також головнокомандувач розповів, що від диверсійних груп вдалось зачистити майже 195 кв. км.

– Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3 185 осіб, із них безповоротні – 1 769. Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки, – йдеться у повідомленні.

Сирський наголосив, що вислухав доповіді командирів на місцях і визначив завдання та віддав необхідні вказівки щодо:

підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема – на дальніх відстанях;

нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах;

підвищення якості взаємодії підрозділів.

Генерал додав, що ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.

Нагадаємо, 26 вересня Сирський розповідав, що у Донецькій області на Добропільському напрямку загалом були звільнені близько 360 кв. км від російських окупантів.

Джерело : Генштаб ЗСУ

