ЗСУ звільнили близько 175 кв. км у результаті Добропільського контрнаступу – Сирський
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що в результаті Добропільського контрнаступу ЗСУ звільнено вже близько 175 кв. км української землі.
Про це він розповів у своєму дописі на сторінці у Facebook.
Добропільський контрнаступ: що відомо
Також головнокомандувач розповів, що від диверсійних груп вдалось зачистити майже 195 кв. км.
– Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3 185 осіб, із них безповоротні – 1 769. Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки, – йдеться у повідомленні.
Сирський наголосив, що вислухав доповіді командирів на місцях і визначив завдання та віддав необхідні вказівки щодо:
- підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема – на дальніх відстанях;
- нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах;
- підвищення якості взаємодії підрозділів.
Генерал додав, що ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.
Нагадаємо, 26 вересня Сирський розповідав, що у Донецькій області на Добропільському напрямку загалом були звільнені близько 360 кв. км від російських окупантів.