В ночь на 29 сентября РФ атаковала Украину 32 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Ночная атака дронами 29 сентября: что известно

Оккупанты запускали дроны из направлений Брянска, Орла и Приморско-Ахтарска. Около 20 из них – Шахеды.

Силами авиации, подразделений РЭБ и беспилотных систем, мобильных огневых групп по состоянию на 09:00 сбито или подавлено 23 вражеских беспилотника в северных и восточных регионах Украины.

В то же время зафиксировано попадание девяти ударных БпЛА на восьми локациях.

Атака дронов продолжается – Воздушные силы ВСУ фиксируют на Севере и Востоке новые группы БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 314-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

