30 сентября команда Главного управления разведки Минобороны и Министерства иностранных дел провели сложнейшую операцию по эвакуации группы украинцев и палестинцев из Сектора Газа.

Об этом говорится в сообщении ГУР МО.

Эвакуация украинцев из Сектора Газа

Самолет с группой украинцев приземлился в аэропорту столицы Молдовы, откуда людей автобусами перевезут в Украину.

— Полтора месяца мы с пятью детьми жили в палатках. Наш дом уничтожил взрыв, слава Богу, что все остались живы. Когда узнали об эвакуации, сразу решили ― поедем домой. Я родом из Полтавщины ― там живет моя мама, ― рассказала Людмила.

В результате эвакуационной миссии из Газы удалось спасти 57 человек, из них 48 граждан Украины ― 16 детей, 14 женщин, 18 мужчин. Также из Газы вывезли девять палестинцев ― членов семей граждан Украины.

К миссии присоединились посольство Украины в Израиле, посольство Украины в Иордании, а также Молдова и авиакомпания SkyUp.

В ГУР отмечают, что граждане Украины в Секторе Газа, которые хотят выехать, должны обратиться в посольство Украины в Израиле по телефону: (+972) 54 667 67 82. Также доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по номеру: +38-044-238-16-57.

