На временно оккупированных территориях Луганской области вчерашних школьников планируют привлекать к работе санитаров медучреждений.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

На ВОТ Луганщины школьников готовят к работе санитаров: что известно

По информации ЦПД, учеников старших классов на ВОТ Луганщины будут обучать химии и биологии, а также предоставлять возможность проходить практические занятия в медучреждениях

Затем они якобы смогут получить статус младшего медицинского персонала и начать работать в больницах.

Как отмечают в ЦПД, формально программа подается как подготовка будущих медиков. Однако это свидетельствует о катастрофической нехватке медицинских кадров на оккупированных территориях, считают представители центра.

В частности, продолжают в ЦПД, из-за полномасштабной войны, массовой мобилизации и бегства квалифицированных врачей местные больницы остались практически без персонала.

— Чтобы хоть как-то скрыть эту катастрофу, оккупанты пытаются вместо профессиональных врачей привлечь к работе в больницах наскоро и формально обученных вчерашних школьников, — говорится в сообщении ЦПД.

Ранее стало известно, что МИД Украины осудил международные СМИ за участие в пропагандистском престуре РФ на временно оккупированные территории.

