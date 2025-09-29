Міжнародні ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському престурі на тимчасово окуповані території України, організованому Міноборони Росії, матимуть серйозні репутаційні на юридичні наслідки.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х.

МЗС пригрозило наслідками учасникам пропагандистського престуру на ТОТ

Дипломат висловив обурення, наголосивши, що “кожен учасник цього туру порушив міжнародне право та національне законодавство України, перетнувши неконтрольовану ділянку державного кордону, і на нього чекають юридичні наслідки, зокрема заборона на в’їзд”.

– ЗМІ, які взяли участь у цьому турі, зазнають серйозних наслідків для своєї репутації та діяльності в Україні. Ми офіційно звернемося до штаб-квартир усіх цих ЗМІ в їхніх столицях з вимогою вибачень і припинення такої поведінки, – додав Тихий.

Речник МЗС зауважив, що це не журналістика, а виправдання військових злочинів РФ, і саме такі тури є саме причиною того, що довіра до медіа падає, а люди обирають соцмережі замість репортерів, які не вміють відрізнити добро від зла.

– У той самий момент, коли ці ЗМІ насолоджувалися поїздкою, організованою Міністерством оборони Росії, щонайменше 28 українських журналістів залишалися незаконно ув’язненими в російських в’язницях, – наголосив він.

І повідомив, що МЗС вже ініціювало необхідну ідентифікацію переліку медіа та їхніх учасників, щоб забезпечити їм наслідки, описані вище.

