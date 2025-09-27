Россия тестирует “цифровой рубль” с 1 октября, при этом новая форма национальной валюты будет использоваться и на временно оккупированных территориях Украины для социальных выплат.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Система “цифровой рубль” в РФ: что известно

Как сообщают в ЦПД, массово ввести “цифровой рубль” планируется в 2026-2028 годах с поэтапным привлечением крупнейших банков и коммерческих компаний.

Сейчас смотрят

Валюта будет храниться в цифровых кошельках на платформе российского центробанка, доступ к которым будет осуществляться через банковские мобильные приложения и интернет-банкинг.

Благодаря цифровой форме валюты государство получает полный контроль над транзакциями граждан и юридических лиц, будет отслеживать любую покупку и финансовые потоки.

Кремль может ограничивать расходы цифровых рублей по месту жительства или типу товаров, а также блокировать счета граждан без решения суда, автоматически списывать налоги, штрафы и другие платежи.

Центр противодействия дезинформации подчеркивает, что введение “цифрового рубля” — это не модернизация финансовой системы или удобство для людей, а очередной инструмент тотального контроля над населением и бизнесом.

Использование этой схемы на временно оккупированных территориях Украины свидетельствует о стремлении России еще глубже интегрировать их в “русский мир” и лишить местное население финансовой свободы.

Кроме того, это решение позволит оккупационной администрации полностью контролировать экономическую активность на захваченных территориях и ограничивать финансовые возможности местного населения.

Ранее в России запустили православный мессенджер Зосима, который вызвал скандал из-за масштабного сбора персональных данных пользователей.

Мессенджер собирает паспортные данные, адреса, сведения о доходах, месте работы и информацию о военной обязанности через регистрацию в Госуслугах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.