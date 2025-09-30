На ТОТ Луганщини школярів готують до роботи санітарами – ЦПД
На тимчасово окупованих територіях Луганської області вчорашніх школярів планують залучати до роботи санітарами медзакладів.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
На ТОТ Луганщини школярів готують до роботи санітарів: що відомо
За інформацією ЦПД, учнів старших класів на ТОТ Луганщини навчатимуть хімії та біології, а також надаватимуть можливість проходити практичні заняття в медзакладах.
Потім вони нібито зможуть отримати статус молодшого медичного персоналу й почати працювати у лікарнях.
Як зазначають у ЦПД, формально програма подається як підготовка майбутніх медиків. Однак це свідчить про катастрофічну нестачу медичних кадрів на окупованих територіях, вважають представники центру.
Зокрема, продовжують у ЦПД, через повномасштабну війну, масову мобілізацію та втечу кваліфікованих лікарів місцеві лікарні залишилися практично без персоналу.
— Щоби хоч якось приховати цю катастрофу, окупанти намагаються замість фахових лікарів залучити до роботи в лікарнях наскоро і формально навчених вчорашніх школярів, —йдеться у повідомленні ЦПД.
Раніше стало відомо, що МЗС України засудило міжнародні ЗМІ за участь у пропагандистському престурі РФ на тимчасово окуповані території.