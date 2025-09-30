На тимчасово окупованих територіях Луганської області вчорашніх школярів планують залучати до роботи санітарами медзакладів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

На ТОТ Луганщини школярів готують до роботи санітарів: що відомо

За інформацією ЦПД, учнів старших класів на ТОТ Луганщини навчатимуть хімії та біології, а також надаватимуть можливість проходити практичні заняття в медзакладах.

Зараз дивляться

Потім вони нібито зможуть отримати статус молодшого медичного персоналу й почати працювати у лікарнях.

Як зазначають у ЦПД, формально програма подається як підготовка майбутніх медиків. Однак це свідчить про катастрофічну нестачу медичних кадрів на окупованих територіях, вважають представники центру.

Зокрема, продовжують у ЦПД, через повномасштабну війну, масову мобілізацію та втечу кваліфікованих лікарів місцеві лікарні залишилися практично без персоналу.

— Щоби хоч якось приховати цю катастрофу, окупанти намагаються замість фахових лікарів залучити до роботи в лікарнях наскоро і формально навчених вчорашніх школярів, —йдеться у повідомленні ЦПД.

Раніше стало відомо, що МЗС України засудило міжнародні ЗМІ за участь у пропагандистському престурі РФ на тимчасово окуповані території.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.