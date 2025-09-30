Прожиточный минимум на ребенка в 2025 году: суммы выплат
Дети являются одной из наиболее уязвимых категорий населения, поэтому для них также устанавливаются соответствующие суммы прожиточного минимума, которые зависят от возраста ребенка.
Факты ICTV узнавали, какой прожиточный минимум на ребенка в 2025 году.
Прожиточный минимум на ребенка 2025 в Украине
Согласно Государственному бюджету на 2025 год, размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц составляет 2 920 гривен.
Размер прожиточного минимума на ребенка в 2025 году:
- для детей до 6 лет — 2 563 грн;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 196 грн.
Помощь при рождении или усыновлении ребенка
Размер выплаты при рождении (усыновлении) ребенка остается неизменным и составит 41 280 гривен, независимо от количества детей в семье.
Единовременная выплата — 10 320 грн.
Ежемесячные выплаты — остаток суммы (30 960 грн) будет выплачиваться в течение 36 месяцев равными частями по 860 грн в месяц.
В 2025 году повышение этой помощи не предусмотрено, поскольку ее размер установлен законом и он не зависит от изменений прожиточного минимума.
Помощь для одиноких матерей в 2025 году
Финансовая поддержка для детей, воспитываемых одинокими матерями, рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для ребенка соответствующей возрастной группы и среднемесячным совокупным доходом семьи (на одного человека) за последние шесть месяцев.
Максимальные размеры помощи в 2025 году:
Эта помощь предоставляется с учетом материального положения семьи и выплачивается в пределах установленных норм прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.
Помощь на детей, находящихся под опекой или попечительством в 2025 году
Размер государственной помощи для детей, над которыми установлена опека или попечительство, определяется в соответствии с прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста.
- для детей до 6 лет — 6 407,5 грн, а если ребенок имеет инвалидность — 8 970,5 грн;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 7 990 грн, для детей с инвалидностью — 11 186 грн.
Помощь на детей, которые воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа (ДДСТ)
Размер государственной социальной помощи для детей, проживающих в приемных семьях или ДДСТ, определяется как 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. Если ребенок имеет инвалидность, выплата составляет 3,5 прожиточного минимума.
Эта помощь выплачивается на каждого ребенка, который находится в приемной семье или детском доме семейного типа.
Кроме того, родителям-воспитателям и приемным родителям предоставляется денежное обеспечение в размере одного прожиточного минимума для трудоспособного лица, что в 2025 году составит 3 028 грн на каждого ребенка-воспитанника или приемного ребенка. Эта выплата не зависит от получаемой пенсии, алиментов, стипендий или других видов государственной помощи.