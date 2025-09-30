Дети являются одной из наиболее уязвимых категорий населения, поэтому для них также устанавливаются соответствующие суммы прожиточного минимума, которые зависят от возраста ребенка.

Факты ICTV узнавали, какой прожиточный минимум на ребенка в 2025 году.

Прожиточный минимум на ребенка 2025 в Украине

Согласно Государственному бюджету на 2025 год, размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц составляет 2 920 гривен.

Сейчас смотрят

Размер прожиточного минимума на ребенка в 2025 году:

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 196 грн.

Помощь при рождении или усыновлении ребенка

Размер выплаты при рождении (усыновлении) ребенка остается неизменным и составит 41 280 гривен, независимо от количества детей в семье.

Единовременная выплата — 10 320 грн.

Ежемесячные выплаты — остаток суммы (30 960 грн) будет выплачиваться в течение 36 месяцев равными частями по 860 грн в месяц.

В 2025 году повышение этой помощи не предусмотрено, поскольку ее размер установлен законом и он не зависит от изменений прожиточного минимума.

Помощь для одиноких матерей в 2025 году

Финансовая поддержка для детей, воспитываемых одинокими матерями, рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для ребенка соответствующей возрастной группы и среднемесячным совокупным доходом семьи (на одного человека) за последние шесть месяцев.

Максимальные размеры помощи в 2025 году:

для детей в возрасте до 6 лет — 2 563 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 196 грн.

Эта помощь предоставляется с учетом материального положения семьи и выплачивается в пределах установленных норм прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Помощь на детей, находящихся под опекой или попечительством в 2025 году

Размер государственной помощи для детей, над которыми установлена опека или попечительство, определяется в соответствии с прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста.

для детей до 6 лет — 6 407,5 грн, а если ребенок имеет инвалидность — 8 970,5 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 7 990 грн, для детей с инвалидностью — 11 186 грн.

Помощь на детей, которые воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа (ДДСТ)

Размер государственной социальной помощи для детей, проживающих в приемных семьях или ДДСТ, определяется как 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. Если ребенок имеет инвалидность, выплата составляет 3,5 прожиточного минимума.

для детей до 6 лет — 6 407,5 грн, а для детей с инвалидностью — 8 970,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 7 990 грн, если ребенок имеет инвалидность — 11 186 грн.

Эта помощь выплачивается на каждого ребенка, который находится в приемной семье или детском доме семейного типа.

Кроме того, родителям-воспитателям и приемным родителям предоставляется денежное обеспечение в размере одного прожиточного минимума для трудоспособного лица, что в 2025 году составит 3 028 грн на каждого ребенка-воспитанника или приемного ребенка. Эта выплата не зависит от получаемой пенсии, алиментов, стипендий или других видов государственной помощи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.