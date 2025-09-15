Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2026 год, в котором предусмотрено повышение минимальной и средней заработной платы, существенное финансирование социальных программ и оборонного сектора, а также индексация пенсий.

Документ уже передан в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения и внесения депутатских поправок.

Проект бюджета на 2026 год: зарплата и прожиточный минимум

По словам народного депутата от партии Голос Ярослава Железняка, с 1 января 2026 года минимальная зарплата составит 8 647 грн, а средняя — 30 032 грн. Это на 4 146 грн больше, чем в 2025 году.

Прожиточный минимум для одного человека определен на уровне 3 209 грн в месяц.

Кроме этого, правительство предусмотрело проведение индексации пенсий с 1 марта 2026 года для 10,3 млн пенсионеров. Трансферт Пенсионному фонду достигнет 251,3 млрд грн.

Дальнейшее рассмотрение бюджета будет проходить в несколько этапов:

17 сентября состоится презентация проекта в Комитете по вопросам бюджета;

в течение следующих двух дней его представят в парламенте;

до 1 октября депутаты будут иметь возможность подать свои предложения и поправки;

примерно до середины октября бюджетный Комитет подготовит таблицы предложений и выводы;

первое чтение и принятие предложений запланированы до 20 октября, для этого необходимо не менее 226 голосов;

окончательное утверждение бюджета ожидается до 20 ноября после двухэтапного голосования.

Параллельно правительство работает над изменениями в Бюджетный кодекс.

