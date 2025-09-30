Діти є однією з найбільш вразливих категорій населення, тому для них також встановлюються відповідні суми прожиткового мінімуму, які залежать від віку дитини.

Факти ICTV дізнавалися, який прожитковий мінімум на дитину у 2025 році.

Прожитковий мінімум на дитину 2025 в Україні

Згідно з Державним бюджетом на 2025 рік, розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становить 2 920 гривень.

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Розмір прожиткового мінімуму на дитину у 2025 році:

для дітей до 6 років – 2 563 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн.

Допомога при народженні або усиновленні дитини

Розмір виплати при народженні (усиновленні) дитини залишається незмінним і становитиме 41 280 гривень, незалежно від кількості дітей у сім’ї.

Одноразова виплата – 10 320 грн.

Щомісячні виплати – залишок суми (30 960 грн) виплачуватиметься протягом 36 місяців рівними частинами по 860 грн на місяць.

У 2025 році підвищення цієї допомоги не передбачено, оскільки її розмір встановлено законом і він не залежить від змін прожиткового мінімуму.

Допомога для одиноких матерів у 2025 році

Фінансова підтримка для дітей, які виховуються одинокими матерями, розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для дитини відповідної вікової групи та середньомісячним сукупним доходом сім’ї (на одну особу) за останні шість місяців.

Максимальні розміри допомоги у 2025 році:

для дітей віком до 6 років – 2 563 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн.

Ця допомога надається з урахуванням матеріального становища сім’ї та виплачується в межах встановлених норм прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням у 2025 році

Розмір державної допомоги для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, визначається відповідно до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

для дітей до 6 років – 6 407,5 грн, а якщо дитина має інвалідність – 8 970,5 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 7 990 грн, для дітей з інвалідністю – 11 186 грн.

Допомога на дітей, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ)

Розмір державної соціальної допомоги для дітей, які проживають у прийомних сім’ях або ДБСТ, визначається як 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Якщо дитина має інвалідність, виплата становить 3,5 прожиткового мінімуму.

для дітей до 6 років – 6 407,5 грн, а для дітей з інвалідністю – 8 970,5 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 7 990 грн, якщо дитина має інвалідність – 11 186 грн.

Ця допомога виплачується на кожну дитину, яка перебуває в прийомній сім’ї чи дитячому будинку сімейного типу.

Крім того, батькам-вихователям та прийомним батькам надається грошове забезпечення в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи, що у 2025 році становитиме 3 028 грн на кожну дитину-вихованця або прийомну дитину. Ця виплата не залежить від отримуваної пенсії, аліментів, стипендій чи інших видів державної допомоги.

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