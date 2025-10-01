Переход Вооруженных сил Украины на корпусную систему завершен, сообщил начальник Генштаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

По его словам, все вновь созданные корпуса уже выполняют задачи в составе определенных группировок.

В то же время продолжаются мероприятия по доукомплектованию и подготовке личного состава.

В интервью Укринформу Андрей Гнатов подвел итоги реформы организационной структуры ВСУ, инициированной решениями на уровне Ставки президента в конце января.

– На данном этапе переход Вооруженных сил Украины на корпусную структуру завершен. Все вновь созданные корпуса уже выполняют задачи в составе определенных группировок, — заявил генерал-лейтенант.

Он отметил, что несмотря на завершение перехода, остаются рабочие моменты, связанные с укомплектованностью и подготовкой.

– Есть, конечно, нюансы по укомплектованности, подготовке и по изменениям, которые уже происходят внутри этих структур. Ну, мы же понимаем, что такой большой сложный механизм, как Вооруженные силы Украины, постоянно видоизменяется, постоянно продолжаются какие-то организационные мероприятия, – добавил Гнатов.

По словам начальника Генштаба, была проведена масштабная работа по подготовке штаба для десяти новых управлений корпусов, к которой привлекались наиболее подготовленные представители ВСУ и инструкторы стран-партнеров.

– Добавлю, что Генеральным штабом была организована и проведена большая работа по одновременной подготовке всех десяти вновь созданных управлений корпусов. Конечно, это потребовало немалых усилий, особенно привлечения наиболее подготовленных представителей ВСУ. Также к подготовке личного состава управлений корпусов были привлечены инструкторы стран-партнеров, – сказал он.

Гнатов также подчеркнул оперативный эффект от реформы: благодаря корпусной структуре, по его словам, не были реализованы планы противника по быстрым наступлениям в ряде областей.

– Кстати, благодаря в том числе проведению корпусной реформы не были реализованы планы врага по быстрым наступательным действиям на территории Донецкой, Харьковской, Запорожской областей и т.д., – добавил начальник Генштаба.

Гнатов напомнил, что параллельно с корпусной реформой продолжаются другие организационные изменения в Вооруженных силах, в частности по созданию штурмовых войск и киберсил Вооруженных сил Украины.

Напомним, в начале сентября Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ анонсировали механизмы, которые позволят устранить все коррупционные моменты и справедливо подойти к вопросу мобилизации.

