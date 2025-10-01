Перехід Збройних сил України на корпусну систему завершений, повідомив начальник Генштабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов.

За його словами, усі новостворені корпуси вже виконують завдання у складі визначених угруповань.

Водночас тривають заходи з доукомплектування та підготовки особового складу.

В інтерв’ю Укрінформу Андрій Гнатов підбив підсумки реформи організаційної структури ЗСУ, ініційованої рішеннями на рівні Ставки президента наприкінці січня.

– Перехід Збройних сил України на корпусну структуру завершено. Усі новостворені корпуси уже виконують завдання у складі визначених угруповань, — заявив генерал-лейтенант.

Він зазначив, що, попри завершення переходу, залишаються робочі моменти, пов’язані з укомплектованістю та підготовкою.

– Є, звісно, нюанси щодо укомплектованості, підготовки і щодо змін, які вже відбуваються всередині цих структур. Ну, ми ж розуміємо, що такий великий складний механізм, як Збройні сили України, постійно видозмінюється, постійно тривають якісь організаційні заходи, – додав Гнатов.

За словами начальника Генштабу, була проведена масштабна робота щодо підготовки штабу для десяти нових управлінь корпусів, до якої залучалися найбільш підготовлені представники ЗСУ та інструктори країн-партнерів.

– Додам, що Генеральним штабом була організована та проведена велика робота щодо одночасної підготовки всіх десяти новостворених управлінь корпусів. Звісно, це потребувало неабияких зусиль, особливо залучення найбільш підготовлених представників ЗСУ. Також до підготовки особового складу управлінь корпусів були залучені інструктори країн-партнерів, – сказав він.

Гнатов також підкреслив оперативний ефект від реформи: завдяки корпусній структурі, за його словами, не були реалізовані плани противника щодо швидких наступів у низці областей.

– До речі, завдяки, зокрема, проведенню корпусної реформи не були реалізовані плани ворога щодо швидких наступальних дій на території Донеччини, Харківщини, Запоріжжя тощо, – додав начальник Генштабу.

Гнатов нагадав, що паралельно з корпусною реформою тривають інші організаційні зміни в Збройних силах, зокрема щодо створення штурмових військ та кіберсил Збройних сил України.

Нагадаємо, на початку вересня Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ анонсували механізми, які дозволять прибрати всі корупційні моменти та підійти справедливо до питання мобілізації.

Джерело : Укрінформ

