Найближчим часом Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ анонсують механізми, які дозволять прибрати всі корупційні моменти та підійти справедливо до питання мобілізації.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Що зміниться у механізмах мобілізації в Україні

– Я вражений аналітичною роботою, яку Генеральний штаб за останні три місяці провів спільно з Міністерством оборони, – стверджує заступник керівника Офісу президента.

Павло Паліса стверджує, що першочергово йдеться про наведення ладу щодо всіх категорій військовозобов’язаних або громадян, які підлягають мобілізації.

На його думку, це потрібно для розроблення дієвих механізмів, які дозволять максимально прибрати всі корупційні моменти та справедливо підійти до питань мобілізації загалом, зокрема впорядкувати та автоматизувати всі процеси.

Паліса зазначив, що не хоче занурюватися в подробиці, але найближчим часом відбудеться анонс Міністерства оборони України і Генерального штабу ЗСУ про зміни в механізмах мобілізації.

Він висловив сподівання, що всі процеси цифровізуються та автоматизуються, а можливі корупційні ризики зведуться до мінімуму.

На уточнювальне запитання про те, чи вплине це на ситуацію, що представники ТЦК і СП вдаються до силового затримання людей на вулицях, Паліса зазначив, що ці зміни мають дати суспільству відповідь на запит на справедливість і чесність. Однак він не виключає, що це може мати вплив.

– Але якщо говорити відверто, так, про що ви згадали – не зовсім правильно. Якби не зусилля ТЦК, то противник уже давно стояв би по лівому березі річки Дніпро. Я не на одному інтерв’ю казав, що захищати свою державу – не тільки конституційний обовʼязок, а й честь, – стверджу заступник керівника Офісу президента.

Джерело : Суспільне

