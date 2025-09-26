Силы специальных операций ВСУ 9 августа уничтожили ракетные комплексы Искандер 448-й ракетной бригады вооруженных сил России в Курской области.

ССО уничтожили ракетные комплексы Искандер в Курской области

Как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ССО нанесли удары по ангарам, которые оккупанты использовали для скрытого хранения оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер.

Объекты располагались на территории бывшей птицефабрики в Курской области РФ и принадлежали 448-й ракетной бригаде имени С. П. Непобедимого.

По данным Генштаба, результатом комплексной операции стали:

уничтожение 5 транспортно-зарядных машин типа 9Т250;

уничтожение пусковой установки ОТРК Искандер;

поражение зенитно-ракетного комплекса Панцирь-С1, прикрывавшего объект;

разрушение складов и автомобильной техники.

— Силы обороны Украины продолжают наносить асимметричные и чувствительные удары с целью прекращения агрессии России против Украины, — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, в ночь на 26 сентября украинские военные повторно нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ, зафиксировано попадание и пожар.

24 сентября Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающие заводы в Башкортостане и нефтеперекачивающие станции в Волгоградской области РФ. Под удары попало производство дронов в Валуйках и Астраханский газоперерабатывающий завод.

