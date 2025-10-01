Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил военных с Днем защитников и защитниц Украины, отметив их решающую роль в борьбе за независимость государства.

Соответствующее поздравление Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.

Поздравление Сырского с Днем защитника и защитниц Украины

Сырский подчеркнул, что именно благодаря тем, кто взял в руки оружие и пошел защищать страну, сегодня живет и борется Украина.

Сейчас смотрят

Благодаря защитникам граждане могут жить привычной жизнью, отводить детей в школу, работать и творить.

— Долгие годы нам навязывали комплекс жертвы, говорили о слезах, поражениях и неудачах. Но современные защитники и защитницы Украины доказали обратное. Вы остановили российскую агрессию, сломали миф о непобедимой армии России, разбудили спящий дух воинства в Украине, — заявил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что каждый защитник и каждая защитница, которые положили свои жизни за независимость Украины, — это прочные камни в фундаменте вечной государственности.

Он призвал помнить каждого павшего воина и почтил их вечную память и славу.

— Спасибо каждому защитнику и каждой защитнице Украины за ваш ратный труд, ваше горе, ваше самопожертвование. Кто кует нашу победу на передовой. Кто работает для передовой в тылу. Кто ждет свободы в вражеском плену. Выстоим. Победим. Освободим”, — подытожил главнокомандующий.

Сырский отметил, что современные военные являются наследниками украинских воинов прошлого и носителями славы настоящего.

Они прокладывают путь для защитников будущих поколений, становятся образцами для потомков и создают государство каждый день.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.