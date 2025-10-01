Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав військових із Днем захисників і захисниць України, відзначивши їхню вирішальну роль у боротьбі за незалежність держави.

Відповідне привітання Сирський опублікував у своєму Telegram-каналі.

Привітання Сирського з Днем захисника та захисниць України

Сирський наголосив, що саме завдяки тим, хто взяв до рук зброю і пішов захищати країну, сьогодні живе і бореться Україна.

Завдяки захисникам громадяни можуть жити звичним життям, відводити дітей до школи, працювати і творити.

— Довгі роки нам нав’язували комплекс жертви, говорили про сльози, поразки та невдачі. Але сучасні захисники і захисниці України довели протилежне. Ви зупинили російську агресію, зламали міф про непереможну армію росії, розбудили сплячий дух воїнства в Україні, – заявив Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що кожен захисник і кожна захисниця, які поклали свої життя за незалежність України – це міцне каміння у фундаменті вічної державності.

Він закликав пам’ятати кожного полеглого воїна та вшанував їхню вічну пам’ять і славу.

— Дякую кожному захиснику і кожній захисниці України за вашу ратну працю, ваше горіння, вашу самопожертву. Хто кує нашу звитягу на передовій. Хто працює для передової в тилу. Хто чекає волі у ворожому полоні. Вистоїмо. Здобудемо. Звільнимо”, – підсумував головнокомандувач.

Сирський зазначив, що сучасні військові є спадкоємцями українських воїнів минулого і носіями слави сьогодення.

Вони прокладають шлях для захисників майбутніх поколінь, стають взірцями для нащадків та творять державу щодня.

