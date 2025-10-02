ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в союз до конца 2025 года.

Об этом 2 октября во время общения с журналистами перед началом саммита европейского политического сообщества в Копенгагене сообщила президент Европарламента Роберта Метсола.

Вступление Украины и Молдовы в ЕС: что известно

Так, Метсола поздравила Молдову с победой проевропейской партии на парламентских выборах и отметила, что российское вмешательство не смогло нанести стране существенного ущерба.

– Люди четко выбрали европейский путь, и мы увидели, что вмешательство и запугивание не сработали. Нам также нужно осознать, что нужно быть готовыми противостоять угрозам нестабильности демократических результатов выборов, – сказала Роберта Метсола.

Она напомнила, что Майя Санду в своей предвыборной кампании фокусировалась на надежде на членство в ЕС, поэтому Европарламент «будет очень четко продолжать заявлять, что наконец пришло время начать переговоры с Украиной и Молдовой, и нам нужно сделать это до конца этого года».

По ее мнению, расширение выгодно как для Евросоюза, так и для стран-кандидатов.

– Это не благотворительность. Это то, что работает для всех нас. Это то, что сделает нас более защищенными, то, что даст нам больше стратегического контроля, и мы можем показать, что наши люди открывают двери для новых стран и их народов, когда они хотят присоединиться, – резюмировала президент.

Напомним, по подсчету 100% протоколов голосования на выборах в Молдове, лидером в стране останется проевропейская и пропрезидентская партия Действие и солидарность (PAS).

Источник : Укринформ

