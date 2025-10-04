Платформа DOT-Chain Defence — маркетплейс, который упрощает и ускоряет поставки оружия для ВСУ, будет масштабировано, о принятии соответствующего решения сообщило Минобороны Украины.

Минобороны приняло решение об ускорении поставок оружия

DOT-Chain Defence открывает подразделениям возможности самостоятельно заказывать именно то оружие, которое им нужно на фронте, и получать его быстро. Всю бюрократию берет на себя Агентство оборонных закупок Минобороны.

130 бригад получат доступ к маркетплейсу в октябре: 12, которые приняли участие в пилотном запуске, и еще 118 на разных участках фронта. Для этого выделено дополнительно 1,5 млрд грн, которые Генштаб распределит между бригадами. Соответствующие изменения с перераспределением бюджета и увеличением количества воинских частей были внесены в Перечни и объемы.

Сейчас смотрят

— Мы даем военным инструмент, который позволяет им самостоятельно определять приоритеты и быстро получать необходимое без лишней бюрократии. Масштабирование DOT-Chain Defence и дополнительное финансирование позволят еще оперативнее закрывать критические потребности на фронте, — сказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксаны Ферчук, DOT-Chain Defence является примером действенной трансформации обеспечения во время войны. Она отметила, что за два месяца пилота платформа уже подтвердила свою эффективность: среднее время поставки беспилотников сократилось с месяцев до 10 дней.

На данный момент на платформе доступны FPV-дроны, “бомбардировщики” и дроны самолетного типа. Постепенно будут добавляться другие типы дронов, НРК, комплексы РЭБ/РЭП и скиды.

— DOT-Chain Defence упрощает обеспечение бригад дронами. Военный несколькими кликами в онлайн-магазине заказывает необходимое средство поражения и уже в течение двух недель получает его на фронте. Масштабирование до 130 бригад означает, что еще больше подразделений смогут быстро получать дроны под конкретные боевые задачи. Также команда АОЗ работает над расширением ассортимента товаров в маркетплейсе, — говорит директор АОЗ Арсен Жумадилов.

К тому же, в планах развития платформы — новые функции, в частности конструктор беспилотников позволит военным кастомизировать конфигурации дронов под конкретные боевые задачи и ситуацию на фронте. Запуск должен состояться до конца года.

Кроме того, доступными будут сервисные обращения для онлайн-консультаций, что позволит оперативно получать техническую поддержку. Также появится рейтинговая система, которая позволит оставлять оценки и отзывы о полученных товарах и опыте пользования.

Отмечается, что с первого заказа в маркетплейсе 31 июля через DOT-Chain Defence поставлено 45 713 дронов и РЭБ (вместе с программой Армия дронов бонус).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.