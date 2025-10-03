На технологической Ставке верховного главнокомандующего ключевым фокусом будут шаги по увеличению финансирования для закупки вооружения для военных.

Среди прочего речь идет об управляемом экспорте и дальнобойных операциях, сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Подготовка к технологической Ставке: что известно

— Готовим технологическую Ставку. Ключевой фокус — как увеличить финансирование для закупки вооружения для наших военных. Один из инструментов — запустить управляемый экспорт оружия, который станет одним из источников наполнения бюджета для оборонных закупок, — написал Умеров в Telegram.

По его словам, будет экспортироваться только то, что есть в избытке и производится при наличии свободных мощностей.

Сейчас смотрят

Секретарь СНБО подчеркнул, что приоритетом остается сохранение возможностей для обеспечения ВСУ и гарантирования безопасности поставок.

— Накануне в СНБО провели подготовительное совещание с Минобороны, Минэкономики, Минфином, военным руководством и разведками: все подготовили конкретные материалы по производственным возможностям и имеющимся запасам, — добавил Умеров.

Он уточнил, что ожидается подробный доклад от Кабмина, Министерства обороны, военного руководства и разведок с четким алгоритмом запуска управляемого экспорта оружия.

— Отдельно рассмотрим последнюю атаку России на инфраструктуру. Минэнергетики и Воздушные силы будут докладывать о состоянии энергосистемы и защите объектов. Также рассмотрим наши ответы врагу — дальнобойные операции”, — отметил секретарь СНБО.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.