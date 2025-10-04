Платформа DOT-Chain Defence — маркетплейс, який спрощує і прискорює поставки зброї для ЗСУ, буде масштабовано, про ухвалення відповідного рішення повідомило Міноборони України.

Міноборони ухвалило рішення про пришвидшення постачання зброї

DOT-Chain Defence відкриває підрозділам можливості самостійно замовляти саме ту зброю, яка потрібна їм на фронті, та отримувати її швидко. Всю бюрократію бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони.

130 бригад отримають доступ до маркетплейсу у жовтні: 12, які взяли участь у пілотному запуску, і ще 118 на різних ділянках фронту. Для цього виділено додаткові 1,5 млрд грн, які Генштаб розподілить між бригадами. Відповідні зміни з перерозподілом бюджету та збільшенням кількості військових частин були внесені до Переліків і обсягів.

– Ми даємо військовим інструмент, який дозволяє їм самостійно визначати пріоритети й швидко отримувати необхідне без зайвої бюрократії. Масштабування DOT-Chain Defence і додаткове фінансування дозволять ще оперативніше закривати критичні потреби на фронті, — сказав міністр оборони України Денис Шмигаль.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксани Ферчук, DOT-Chain Defence є прикладом дієвої трансформації забезпечення під час війни. Вона зауважила, що за два місяці пілоту платформа вже підтвердила ефективність: середній час постачання безпілотників скоротився з місяців до 10 днів.

Наразі на платформі доступні FPV-дрони, “бомбери” та дрони літакового типу. Поступово додаватимуться інші типи дронів, НРК, комплекси РЕБ/РЕР та скиди.

– DOT-Chain Defence спрощує забезпечення бригад дронами. Військовий кількома кліками в онлайн-магазині замовляє необхідний засіб ураження і вже впродовж двох тижнів отримує його на фронті. Масштабування до 130 бригад означає, що ще більше підрозділів зможуть швидко отримувати дрони під конкретні бойові задачі. Також команда АОЗ працює над розширенням асортименту товарів в маркетплейсі, — говорить директор АОЗ Арсен Жумаділов.

До того ж, у планах розвитку платформи — нові функції, зокрема конструктор безпілотників дозволить військовим кастомізувати конфігурації дронів під конкретні бойові задачі та ситуацію на фронті. Запуск має відбутися до кінця року.

Крім того, доступними будуть сервісні звернення для онлайн-консультацій, що дозволить оперативно отримувати технічну підтримку. Також з’явиться рейтингова система, яка дасть змогу залишати оцінки та відгуки про отримані товари і досвід користування.

Зазначається, що з першого замовлення в маркетплейсі 31 липня через DOT-Chain Defence поставлено 45 713 дронів та РЕБ (разом з програмою Армія дронів бонус).

