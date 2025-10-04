С начала прошедших суток произошло 147 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применили 38 ракет и сбросили 46 управляемых авиабомб.

По данным Генштаба ВСУ, россияне привлекли к поражению 2 214 дронов-камикадзе и осуществили 3 238 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

Ситуация в Украине на 4 октября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиационных бомб и осуществил 198 обстрелов, в том числе 15 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 13 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка и в сторону населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодязи и Торское.

На Северском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Торецком направлении враг осуществил десять атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Разино, Никаноровка, Родинское, Новоэкономичное, Миролюбовка, Покровск, Зверовое, Котлыно, Удачное, Новосергиевка и Филия.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вороне, Сычнево, Новоивановка, Новогригоровка и в сторону Новониколаевки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили семь атак россиян в районе Полтавки.

На Ореховском направлении враг осуществил одну попытку прорвать оборону наших защитников в направлении населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции Сил обороны.

Потери врага на 4 октября 2025 года

личного состава – около 1 114 380 (+950) человек;

танков – 11 226 (+1);

боевых бронированных машин – 23 298 (+1);

артиллерийских систем – 33 428 (+15);

РСЗО – 1 515 (+1);

средств ПВО – 1 222;

самолетов – 427;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 643 (+450);

крылатых ракет – 3 803 (+10);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 63 398 (+73);

специальной техники – 3 971 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 319-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

