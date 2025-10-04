Карта бойових дій на 4 жовтня 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 147 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Російські загарбники завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували 38 ракет та скинули 46 керованих авіабомб.
За даними Генштабу ЗСУ, росіяни залучили до ураження 2 214 дронів-камікадзе та здійснили 3 238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 5 липня 2025
Ситуація в Україні на 4 жовтня 2025
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомби та здійснив 198 обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.
На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Ямполя й Дронівки.
На Краматорському напрямку минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.
На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка, Новогригорівка та у бік Новомиколаївки.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім атак росіян в районі Полтавки.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку населеного пункту Новоандріївка.
На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони.
Втрати ворога на 4 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 114 380 (+950) осіб;
- танків – 11 226 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 298 (+1);
- артилерійських систем – 33 428 (+15);
- РСЗВ – 1 515 (+1);
- засобів ППО – 1 222;
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66 643 (+450);
- крилатих ракет – 3 803 (+10);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 398 (+73);
- спеціальної техніки – 3 971 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 319-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.