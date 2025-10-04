Від початку минулої доби відбулося 147 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували 38 ракет та скинули 46 керованих авіабомб.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни залучили до ураження 2 214 дронів-камікадзе та здійснили 3 238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Зараз дивляться

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 5 липня 2025

Ситуація в Україні на 4 жовтня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомби та здійснив 198 обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка, Новогригорівка та у бік Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім атак росіян в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони.

Втрати ворога на 4 жовтня 2025

особового складу – близько 1 114 380 (+950) осіб;

танків – 11 226 (+1);

бойових броньованих машин – 23 298 (+1);

артилерійських систем – 33 428 (+15);

РСЗВ – 1 515 (+1);

засобів ППО – 1 222;

літаків – 427;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66 643 (+450);

крилатих ракет – 3 803 (+10);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 398 (+73);

спеціальної техніки – 3 971 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 319-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.