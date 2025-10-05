Ночная атака на Украину: РФ применила 496 дронов и 53 ракеты
В ночь на 5 октября РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
РФ 5 октября атаковала Украину 549 воздушными целями
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, Россия осуществила очередную атаку Украины, запустив 549 средств воздушного нападения:
- 496 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Кача – ВОТ Крыма, около 250 из них – Шахеды;
- 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Липецкой области — РФ;
- 42 крылатых ракеты Х-101/ Искандер-К (районы пусков: Самарская, Курская, Брянская области — РФ);
- 9 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.
Главный удар пришелся по Львовской области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительной информации, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 478 воздушных целей:
- 439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47 М2 Кинжал;
- 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
- 6 крылатых ракет Калибр.
Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей, они были локационно потеряны. Места падения уточняются.
Зафиксировано прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.