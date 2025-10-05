В ночь на 5 октября РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

РФ 5 октября атаковала Украину 549 воздушными целями

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, Россия осуществила очередную атаку Украины, запустив 549 средств воздушного нападения:

496 ударных БПЛА типа Shahed

2 аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал

42 крылатых ракеты Х-101 Искандер

9 крылатых ракет Калибр

Главный удар пришелся по Львовской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 478 воздушных целей:

439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

1 аэробаллистическая ракета Х-47 М2 Кинжал;

32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

6 крылатых ракет Калибр.

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей, они были локационно потеряны. Места падения уточняются.

Зафиксировано прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

