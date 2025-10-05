У ніч на 05 жовтня РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

РФ 5 жовтня атакувала Україну 549 повітряними цілями

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, Росія здійснила чергову атаку України, запустивши 549 засобів повітряного нападу:

496 ударних БпЛА типу Shahed

2 аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал

42 крилатих ракети Х-101 Іскандер

9 крилатих ракет Калібр

Головний удар прийшовся по Львівщині.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 478 повітряних цілей:

439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 Кинджал;

32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;

6 крилатих ракет Калібр.

Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей, вони були локаційно втрачені. Місця падіння уточнюються.

Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

