Нічна атака на Україну: РФ застосувала 496 дронів та 53 ракети
У ніч на 05 жовтня РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.
РФ 5 жовтня атакувала Україну 549 повітряними цілями
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, Росія здійснила чергову атаку України, запустивши 549 засобів повітряного нападу:
- 496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Кача – ТОТ Криму, близько 250 із них – Шахеди;
- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал із повітряного простору Липецької області – РФ;
- 42 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Самарська, Курська, Брянська обл. – РФ);
- 9 крилатих ракет Калібр із акваторії Чорного моря.
Головний удар прийшовся по Львівщині.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередньою інформацією, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 478 повітряних цілей:
- 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 Кинджал;
- 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;
- 6 крилатих ракет Калібр.
Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей, вони були локаційно втрачені. Місця падіння уточнюються.
Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.