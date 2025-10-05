В результате российского удара по Львовской области в селе Лапаевка погибла семья из четырех человек, среди них 15-летний ребенок.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Удар по Лапаевке: погибла семья

В ночь на 5 октября Россия нанесла самый массированный комбинированный удар по Львовской области с начала полномасштабной войны.

В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в селе Лапаевка недалеко от Львова.

На месте погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка.

Как сообщили в эфире талемарафона Єдині новини, среди погибших отец с матерью, невестка и дочь, которая училась в 11 классе.

Сын супругов сейчас в тяжелом состоянии в больнице.

Еще четверо жителей соседних домов с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

– Мы выскакиваем, а здесь дождь из осколков. И он мне немного поранил голову. Я так боли не почувствовала, только почувствовала, что течет кровь, – рассказала журналистам жительница Лапаевки Галина Клух.

Еще трем пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Также зафиксировано попадание по промышленным и энергетическим объектам во Львове и области.

На местах ударов работают прокуроры, следователи, криминалисты, взрывотехники и судебные эксперты. Специалисты фиксируют последствия атак и документируют военные преступления РФ.

Лапаевка на карте

Село Лапаевка находится всего в 12 километрах от Львова. Население Лапаевки составляет чуть более 4 тыс. человек.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей).

