В Лапаевке под Львовом из-за атаки РФ погибла семья, среди них – 15-летняя девушка
В результате российского удара по Львовской области в селе Лапаевка погибла семья из четырех человек, среди них 15-летний ребенок.
Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.
Удар по Лапаевке: погибла семья
В ночь на 5 октября Россия нанесла самый массированный комбинированный удар по Львовской области с начала полномасштабной войны.
В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в селе Лапаевка недалеко от Львова.
На месте погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка.
Как сообщили в эфире талемарафона Єдині новини, среди погибших отец с матерью, невестка и дочь, которая училась в 11 классе.
Сын супругов сейчас в тяжелом состоянии в больнице.
Еще четверо жителей соседних домов с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.
– Мы выскакиваем, а здесь дождь из осколков. И он мне немного поранил голову. Я так боли не почувствовала, только почувствовала, что течет кровь, – рассказала журналистам жительница Лапаевки Галина Клух.
Еще трем пострадавшим медики оказали помощь на месте.
Также зафиксировано попадание по промышленным и энергетическим объектам во Львове и области.
На местах ударов работают прокуроры, следователи, криминалисты, взрывотехники и судебные эксперты. Специалисты фиксируют последствия атак и документируют военные преступления РФ.
Лапаевка на карте
Село Лапаевка находится всего в 12 километрах от Львова. Население Лапаевки составляет чуть более 4 тыс. человек.
Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей).