Ожидается, что 7 октября в Верховной Раде рассмотрят проект закона «О киберсилах Вооруженных сил Украины».

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Закон О киберсилах ВСУ

– 7 октября 2025 года в Верховной Раде запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта №12349 О киберсилах ВСУ. Указанный проект закона Украины был разработан рабочей группой, в состав которой были включены и профильные специалисты Генерального штаба ВСУ, – говорится в сообщении.

В Генштабе убеждены, что принятие этого законопроекта и поддержка инициативы Вооруженных сил Украины по созданию киберсил и развитию эффективных боевых способностей в отдельном операционном домене – в киберпространстве – ускорят внедрение изменений, необходимых для борьбы с агрессором.

Отмечается, что в ВСУ продолжается процесс наращивания способностей для ведения борьбы в киберпространстве.

С начала полномасштабного вторжения России созданные подразделения киберобороны уже противодействуют киберагрессии со стороны врага.

Во исполнение требований указа президента Украины от 26.08.2021 о введении в действие решения СНБО Украины от 14.05.2021 О неотложных мерах по киберзащите государства, директивных документов министра обороны и главнокомандующего ВСУ начат процесс формирования киберсил как отдельного рода сил ВСУ.

