Холодные и дождливые дни дошли и до Хмельницкого. Температура воздуха резко снизилась, поэтому власти города решили не ждать середины октября и начать отопительный сезон в Хмельницком.

Что известно об отопительном сезоне в Хмельницком в 2025-2026 годах, читайте в нашем материале.

Когда включат отопление в Хмельницком в 2025 году

С 6 октября в детских садах Хмельницкого начали подавать тепло. В больницах отопление заработало еще на прошлой неделе. Об этом сообщил заместитель городского головы Василий Новачок в комментарии Суспильному.

Сейчас смотрят

По словам чиновника, в городе постоянно отслеживают температуру воздуха. В ряде детских садов показатели уже упали до 15°C, поэтому было принято решение начать отопительный сезон в этих учреждениях.

Он отметил, что местами в помещениях уже достаточно прохладно, дети мерзнут. Поэтому подготовили распоряжение о включении отопления.

Он также напомнил, что в больницах тепло подали еще на прошлой неделе, тогда как в школах пока ждут с запуском систем.

Заместитель мэра подчеркнул, что старшие ученики более активны, не спят днем, поэтому можно немного подождать. Тем более, что энергетическая ситуация в стране сложная, и есть риски, связанные с поставками газа этой зимой.

Хмельницкий: когда включат отопление в многоквартирных домах

Что касается жилого фонда, то, по словам Василия Новачка, включать отопление в многоэтажках пока не планируют.

Напомним, что постановление №830 регламентирует, когда в Украине включают отопление в многоквартирных домах. Согласно документу, теплоснабжение запускают, если среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд опускается ниже +8°C. Решение о том, когда дадут тепло в Хмельницком, принимают местные органы власти.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.