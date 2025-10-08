Холодні та дощові дні дісталися і до Хмельницького. Температура повітря різко знизилася, тож влада міста вирішила не чекати середини жовтня та почати опалювальний сезон у Хмельницькому.

Що відомо про опалювальний сезон у Хмельницькому у 2025-2026 роках, читайте в нашому матеріалі.

Коли включать опалення у Хмельницькому у 2025 році

Із 6 жовтня у дитячих садочках Хмельницького почали подавати тепло. У лікарнях опалення запрацювало ще минулого тижня. Про це повідомив заступник міського голови Василь Новачок у коментарі Суспільному.

За словами посадовця, у місті постійно відстежують температуру повітря. У низці дитсадків показники вже впали до 15°C, тому було ухвалено рішення розпочати опалювальний сезон у цих закладах.

Він зазначив, що місцями у приміщеннях уже досить прохолодно, діти мерзнуть. Тому підготували розпорядження про включення опалення.

Він також нагадав, що у лікарнях тепло подали ще минулого тижня, тоді як у школах поки що чекають із запуском систем.

Заступник мера наголосив, що старші учні більш активні, не сплять удень, тому можна трохи почекати. Тим більше, що енергетична ситуація в країні складна, і є ризики, пов’язані з постачанням газу цієї зими.

Хмельницький: коли увімкнуть опалення у багатоквартирних будинках

Що стосується житлового фонду, то, за словами Василя Новачка, вмикати опалення у багатоповерхівках наразі не планують.

Нагадаємо, що постанова №830 регламентує, коли в Україні вмикають опалення в багатоквартирних будинках. Згідно з документом, теплопостачання запускають, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль опускається нижче +8°C. Рішення про те, коли дадуть тепло у Хмельницькому, ухвалюють місцеві органи влади.

