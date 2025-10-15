Осень набирает обороты, и с каждым днем в Виннице становится все прохладнее. Именно поэтому город активно готовится к новому отопительному сезону. Коммунальные службы проводят ремонт и проверку котельных, теплопунктов и сетей, чтобы вовремя подать тепло в дома винничан.

Когда начнется отопительный сезон в Виннице 2025 и что известно о подготовке к нему, читайте в нашем материале.

Как готовятся к отопительному сезону 2025-2026 в Виннице

В Винницкой городской территориальной общине стартовал отопительный сезон для учреждений социальной сферы. Исполнительный комитет городского совета 2 октября утвердил решение О начале отопительного периода 2025–2026 годов для бюджетных учреждений.

Теплоснабжающие предприятия начало подачу отопления в:

школах и детских садах;

больницах и других учреждениях здравоохранения;

учреждениях социального и культурного назначения.

Подача тепла происходит по письменной заявке руководителя соответствующего учреждения.

В эфире Украинского радио Винница генеральный директор КП Винницаоблтеплоэнерго Андрей Ковалев сообщил, что в этом году удалось привлечь около 50 миллионов гривен технической помощи. За эти средства приобрели блочно-модульные котельные, насосное оборудование, когенерационные установки и аварийную технику.

В то же время остается проблема с кадровым обеспечением. Ведь предприятию не хватает примерно 80 работников, в частности операторов котельных, слесарей, трактористов, водителей в таких городах, как Козятин, Хмельник, Немиров, Томашполь.

— Если есть желание работать — обращайтесь, мы готовы оформить и даже забронировать работников, — добавил руководитель предприятия.

Когда начало отопительного сезона в Виннице: дата

Решение о начале отопления жилых домов будет принято позже, в зависимости от погодных условий.

— Сейчас мы осуществляем мониторинг среднесуточной температуры и прогноз погоды из различных источников, и при достижении соответствующих температурных условий тепло начнет подаваться в дома горожан. Но пока, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха, – отметил и. о. директора департамента городского хозяйства городского совета Константин Кирилюк.

Особое внимание в Виннице уделяют безопасности. КП Винницагортеплоэнерго подготовило резервные варианты на случай обстрелов или перебоев с электро- и газоснабжением.

В городе действуют твердотопливные котельные, предприятие обеспечено генераторами и когенерационными установками. Это позволит поддерживать подачу тепла даже при отключениях.

