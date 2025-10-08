Осень уверенно набирает обороты, ночи становятся все более прохладными, а впереди неизбежно понижение температуры. В Черновцах подготовка к зиме уже в разгаре, и городские службы отчитываются о высоком уровне готовности.

Факты ICTV узнавали, когда начнется отопительный сезон в Черновцах в 2025 году и как город готовится к холодам.

Подготовка к отопительному сезону 2025 в Черновцах

Первый заместитель начальника Черновицкой ОГА Александр Янков вместе с руководителями структурных подразделений областной администрации и городского совета принял участие в очередном онлайн-заседании Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов.

Сейчас смотрят

Под руководством вице-премьер-министра по восстановлению Украины и министра развития общин и территорий Алексея Кулебы участники обсудили состояние готовности областей и общин к отопительному сезону.

В Черновицкой области подготовка к отопительному сезону 2025–2026 годов уже завершена. Все объекты жизнеобеспечения находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Предприятия ЖКХ продолжают выполнять организационно-технические мероприятия и планово-предупредительные работы, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем в осенне-зимний период.

На заседании также рассмотрели вопрос функционирования пунктов несокрушимости. На территории области в настоящее время действует 321 такой пункт, которые в случае чрезвычайной ситуации могут в течение трех часов обеспечить население теплом и связью. При необходимости возможно развернуть дополнительные пункты обогрева.

В настоящее время продолжается активная работа по подготовке к отопительному сезону, чтобы он начался вовремя и прошел успешно, а все энергоресурсы были доступны для жилых домов, социальных, медицинских, образовательных учреждений и критически важных объектов инфраструктуры Буковины.

Сколько денег потратили на подготовку к отопительному сезону 2025-2026 в Черновцах

В этом году на подготовку к отопительному сезону потратили 33 млн грн. Средства предоставили как само предприятие, так и городской совет. За деньги из бюджета закупили насосы, котлы, трубы, а также профинансировали монтаж и подключение новой когенерационной установки.

Всего заменили более 2 км изношенных труб, еще около 600 метров обновят на Южно-Кольцевой.

Прошлой зимой в Черновцах работала одна когенерационная установка, которая обеспечивала электричеством и теплом большую котельную. Это позволило сэкономить почти 19 млн грн.

В этом году запустят еще одну установку на другой котельной. Благодаря этому предприятие сможет работать независимо от общей электросети, а котельные будут оставаться в работе даже во время возможных блэкаутов.

По состоянию на 17 сентября задолженность населения за тепло составляет 37,2 млн грн, а долг государства из-за разницы в тарифах — 807 млн грн. По словам директора предприятия Александра Корчунова, этих средств хватило бы, чтобы выполнить вдвое больше ремонтных работ.

Отопительный сезон в Черновцах: дата

Отопительный сезон в Черновцах традиционно начнется, когда среднесуточная температура продержится ниже +8°C в течение трех дней. Дату начала отопительного сезона в Черновцах 2025-2026 будет утверждать исполком. В Черновцытеплокоммунэнерго уверяют, что готовы подать тепло вовремя.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.