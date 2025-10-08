Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.
Технические работы в реестре Оберіг: в Резерв+ временно не будут работать сервисы
9 октября с 00:00 до 06:00 в реестре Оберіг будут продолжаться плановые технические работы, сообщили в Министерстве обороны Украины.
В реестре Оберіг пройдут плановые технические работы
9 октября с 00:00 до 06:00 в Резерв+ временно нельзя будет получить услуги или обновить документ.
— Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите Загрузить PDF, — говорится в сообщении.
Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы снова будут работать в обычном режиме.
Сейчас смотрят
К слову, ранее Факты ICTV писали, что делать, если в реестре Оберіг неполная информация.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.