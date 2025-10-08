9 октября с 00:00 до 06:00 в реестре Оберіг будут продолжаться плановые технические работы, сообщили в Министерстве обороны Украины.

В реестре Оберіг пройдут плановые технические работы

9 октября с 00:00 до 06:00 в Резерв+ временно нельзя будет получить услуги или обновить документ.

— Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите Загрузить PDF, — говорится в сообщении.

Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы снова будут работать в обычном режиме.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что делать, если в реестре Оберіг неполная информация.

