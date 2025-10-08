Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Технічні роботи у реєстрі Оберіг: у Резерв+ тимчасово не працюватимуть сервіси
9 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи, повідомили у Міністерство оборони Україні.
9 жовтня з 00:00 до 06:00 у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ.
– Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть Завантажити PDF, – йдеться у повідомленні.
Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси знову працюватимуть у звичному режимі.
До речі, раніше Факти ICTV писали, що робити, якщо в реєстрі Оберіг неповна інформація.
