В 2025 году государство продолжает поддерживать украинцев, которые отапливают свои дома. Для таких семей предусмотрено несколько видов помощи, а именно жилищная субсидия, льгота или денежная выплата на приобретение твердого топлива.

Подробнее о том, как оформить субсидию на газ и кто может это сделать, читайте в нашем материале.

Субсидия на газ: как оформить

Пенсионный фонд Украины напомнил, что расчет жилищной субсидии осуществляется с учетом продолжительности отопительного сезона — с 16 октября по 15 апреля включительно. Для большинства граждан этот процесс будет происходить автоматически, без необходимости повторной подачи документов. Также автоматически будут пересчитаны субсидии тем домохозяйствам, у которых в летний период ее размер составлял 0,00 грн.

За жилищной субсидией может обратиться каждый, кто нуждается в государственной поддержке.

При расчете размера помощи будут учитываться доходы семьи за первый и второй кварталы 2025 года. Доходы в виде пенсии будут учитываться в размере, начисленном за август 2025 года.

Вместе с тем, обратиться в ПФУ для назначения субсидии должны те граждане, которые:

подают заявление на субсидию на газ впервые;

изменили состав зарегистрированных лиц в жилье или перечень коммунальных услуг по состоянию на 1 октября;

не получали субсидию в неотапливаемый период из-за наличия долга, но уже погасили его, заключили договор реструктуризации или обжаловали задолженность в суде.

Субсидия на газ, как получить:

обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда;

отправить заявление по почте на адрес соответствующего территориального органа ПФУ;

обратиться онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионный фонд;

через уполномоченных лиц территориальных общин, ЦНАПы или портал Дія.

Если документы подать с 1 октября по 30 ноября включительно, субсидию назначат с начала отопительного сезона. В случае обращения после 30 ноября — выплаты начнут начислять с месяца подачи заявления.

Субсидия, льгота и денежная помощь на твердое топливо и сжиженный газ в 2025 году

В ПФУ отметили, что в 2025 году для украинцев, которые отапливают жилье исключительно твердым топливом и не имеют централизованного отопления, газа или электроотопления, предусмотрена государственная поддержка. Такие домохозяйства могут получить жилищную субсидию, льготу или денежную помощь на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива.

Кроме того, граждане имеют право одновременно пользоваться субсидией или льготой и на оплату жилищно-коммунальных услуг — таких как электроэнергия, водоснабжение, газ для приготовления пищи или вывоз мусора.

Жилищная субсидия на твердое топливо назначается один раз в год — на отопительный сезон. Для ее оформления необходимо подать заявление и декларацию о доходах и расходах установленного образца.

Льгота на твердое топливо также предоставляется один раз в год тем гражданам, которые внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Для ее получения подается заявление установленной формы и справка, подтверждающая наличие в доме печного отопления.

Субсидия на газ: кто может оформить

Назначение субсидии или льготы осуществляется с учетом совокупного дохода семьи.

В то же время участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших ветеранов, а также семьи павших Защитников и Защитниц Украины имеют право на эти выплаты независимо от уровня дохода.

Отдельно предусмотрена единовременная денежная помощь на приобретение твердого топлива, которую финансируют международные партнеры. Она предназначена для жителей территорий, где ведутся или велись боевые действия — в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях. Получить помощь могут домохозяйства, отапливающие жилье печным твердым топливом.

Решение о перечне общин, подпадающих под программу, принимают соответствующие областные или военные администрации. Денежная помощь предоставляется единовременно на весь отопительный сезон, а ее размер составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство.

