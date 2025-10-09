У 2025 році держава продовжує підтримувати українців, які опалюють свої будинки. Для таких родин передбачено кілька видів допомоги, а саме житлова субсидія, пільга або грошова виплата на придбання твердого палива.

Детальніше про те, як оформити субсидію на газ та хто може це зробити, читайте в нашому матеріалі.

Субсидія на газ: як оформити

Пенсійний фонд України нагадав, що розрахунок житлової субсидії здійснюється з урахуванням тривалості опалювального сезону — з 16 жовтня по 15 квітня включно. Для більшості громадян цей процес відбуватиметься автоматично, без необхідності повторного подання документів. Також автоматично буде перераховано субсидії тим домогосподарствам, у яких у літній період її розмір становив 0,00 грн.

За житловою субсидією може звернутися кожен, хто потребує державної підтримки.

Під час обчислення розміру допомоги враховуватимуться доходи сім’ї за перший і другий квартали 2025 року. Доходи у вигляді пенсії братимуться до уваги в розмірі, нарахованому за серпень 2025 року.

Разом із тим, звернутися до ПФУ для призначення субсидії мають ті громадяни, які:

подають заяву на субсидію на газ вперше;

змінили склад зареєстрованих осіб у житлі або перелік комунальних послуг станом на 1 жовтня;

не отримували субсидію в неопалювальний період через наявність боргу, але вже погасили його, уклали договір реструктуризації або оскаржили заборгованість у суді.

Субсидія на газ, як отримати:

звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду;

надіслати заяву поштою на адресу відповідного територіального органу ПФУ;

звернутися онлайн через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійний фонд;

через уповноважених осіб територіальних громад, ЦНАПи чи портал Дія.

Якщо документи подати з 1 жовтня до 30 листопада включно, субсидію призначать з початку опалювального сезону. У разі звернення після 30 листопада — виплати почнуть нараховувати з місяця подання заяви.

Субсидія, пільга та грошова допомога на тверде паливо і скраплений газ у 2025 році

У ПФУ зазначили, що у 2025 році для українців, які опалюють житло виключно твердим паливом і не мають централізованого опалення, газу або електроопалення, передбачено державну підтримку. Такі домогосподарства можуть отримати житлову субсидію, пільгу або грошову допомогу на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива.

Окрім цього, громадяни мають право одночасно користуватися субсидією або пільгою і на оплату житлово-комунальних послуг — таких як електроенергія, водопостачання, газ для приготування їжі чи вивезення сміття.

Житлова субсидія на тверде паливо призначається один раз на рік — на опалювальний сезон. Для її оформлення потрібно подати заяву та декларацію про доходи і витрати встановленого зразка.

Пільга на тверде паливо також надається один раз на рік тим громадянам, які внесені до Реєстру осіб, що мають право на пільги. Для її отримання подається заява встановленої форми та довідка, яка підтверджує наявність у будинку пічного опалення.

Субсидія на газ: хто може оформити

Призначення субсидії чи пільги здійснюється з урахуванням сукупного доходу сім’ї.

Водночас учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих ветеранів, а також сім’ї полеглих Захисників і Захисниць України мають право на ці виплати незалежно від рівня доходу.

Окремо передбачена одноразова грошова допомога на придбання твердого палива, яку фінансують міжнародні партнери. Вона призначена для жителів територій, де ведуться або велися бойові дії — у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях. Отримати допомогу можуть домогосподарства, що опалюють житло пічним твердим паливом.

Рішення про перелік громад, які підпадають під програму, ухвалюють відповідні обласні чи військові адміністрації. Грошова допомога надається одноразово на весь опалювальний сезон, а її розмір становить 19 400 гривень на одне домогосподарство.

