В октябре начинается новый отопительный сезон 2025/2026. Соответственно, Пенсионный фонд Украины для большинства получателей субсидий проведет автоматическое перечисление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Это означает, что домохозяйствам, которые уже являются получателями выплат, и тем, кому на летний период была назначена так называемая нулевая субсидия, не нужно обращаться в органы ПФУ.

Подробнее о начислении субсидий в октябре 2025 года – в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Субсидия в октябре 2025 года: кому нужно подать заявление

В Фонде пояснили, что для назначения жилищной субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов обращаться необходимо:

если документы на назначение льготы подаются впервые;

если в назначении субсидии на неотапливаемый период было отказано (долг, отсутствие доходов и т. п.);

если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального положения и т. п.

Кроме того, есть категории граждан, которым заявление и декларацию необходимо было подать для назначения субсидии на летний сезон, то есть с 1 мая текущего года. Это:

лица, которые зарегистрированы, но не проживают по адресу домохозяйства или наоборот;

ВПЛ, которые получают жилищную субсидию не по месту регистрации;

граждане, которые арендуют жилье, за которое оплачивают жилищно-коммунальные услуги.

В ПФУ отметили, что указанным лицам, которые не успели или не имели возможности обратиться за назначением льготы в течение неотапливаемого сезона, для получения субсидии на осенне-зимний период необходимо обязательно обратиться в органы Фонда лично, по почте или в электронной форме.

Кроме того, подать документы можно уполномоченным должностным лицам исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.

Сроки подачи заявления на субсидию

Льгота на оплату ЖКУ назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона.

Если же лицо обращается за назначением субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного периода, выплаты назначат с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.

Субсидия 2025: какие доходы учитываются

Для расчета зимней жилищной субсидии в среднемесячный совокупный доход учитываются доходы за I и II кварталы текущего года, а доходы в виде пенсии – за август текущего года.

Можно ли рассчитывать на субсидию, если есть долги

Субсидия не назначается, если домохозяйство имеет просроченную более трех месяцев задолженность по оплате одной или нескольких коммунальных услуг, которая на день обращения превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан – это 680 грн.

Как отметили в Пенсионном фонде, для детских домов семейного типа, многодетных и приемных семей порог задолженности, который дает право на назначение жилищной субсидии, составляет 4 000 грн.

В то же время субсидия может быть назначена, если уплата задолженности документально подтверждена или заключен договор о ее реструктуризации, или же получатель услуг в суде обжаловал задолженность (есть постановление об открытии производства по делу).

— Вместе с тем при назначении жилищной субсидии внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) задолженность не учитывается, если такие лица проживают в жилом помещении без договора аренды, и задолженность образовалась до момента выдачи справки ВПЛ, — говорят в ПФУ.

Источник : Пенсионный фонд

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.