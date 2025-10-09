Во время Добропольской контрнаступательной операции Силы обороны освободили 180,8 кв. км территории Донецкой области, еще 212,9 кв. км были зачищены от диверсантов.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Добропольская операция – Сырский рассказал об успехах

— Продолжается Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны Украины. В ходе очередной рабочей поездки и уточнения текущей обстановки в полосе действий наступательной группировки провел совещание с командным составом на одном из пунктов управления, — написал он в Facebook.

Во время совещания главнокомандующий заслушал доклады командиров о текущей ситуации и выполнении поставленных задач.

Сейчас смотрят

Также он пообщался с подразделениями, которые осуществляют контрдиверсионные мероприятия — ищут и уничтожают диверсионно-разведывательные группы противника и отдельные группы российских оккупантов, оказавшиеся в окружении.

— Несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках. Всего за время операции освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области, 212,9 кв. км зачищено от диверсантов, — подчеркнул Сырский.

По его словам, во время визита он также определил проблемные вопросы и потребности украинской наступательной группировки и дал соответствующие распоряжения.

— Контрдиверсионные мероприятия будут продолжаться. Оборона и в дальнейшем будет активной. Принимаются также меры для недопущения продвижения противника на Покровском направлении, для совершенствования логистики, для защиты дорог и объектов критической инфраструктуры. Работаем дальше для общей цели! Слава Украине, — заявил главнокомандующий.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте произошло 217 боевых столкновений. Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские войска нанесли 87 авиационных ударов и сбросили 192 управляемые авиабомбы.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 58 атак оккупантов в районах населенных пунктов Затишье, Никаноровка, Червоный Лиман, Лесовка, Родинское, Новоэкономичное, Миролюбовка, Дачное, Муравка, а также в направлении Мирнограда, Балагана, Покровска и Филии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.