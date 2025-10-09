Під час Добропільської контрнаступальної операції Сили оборони звільнили 180,8 кв. км території Донеччини, ще 212,9 кв. км було зачищено від диверсантів.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Добропільська операція – Сирський розповів про успіхи

– Триває Добропільська контрнаступальна операція Сил оборони України. В ході чергової робочої поїздки та уточнення поточної обстановки в смузі дій наступального угруповання провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління, – написав він у Facebook.

Під час наради головнокомандувач заслухав доповіді командирів про поточну ситуацію та виконання визначених завдань.

Зараз дивляться

Також він поспілкувався з підрозділами, які здійснюють контрдиверсійні заходи – шукають і знищують диверсійно-розвідувальні групи противника та окремі групи російських окупантів, що опинилися в оточенні.

– Незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках. Загалом за час операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, 212,9 кв. км зачищено від диверсантів, – наголосив Сирський.

За його словами, під час візиту він також визначив проблемні питання та потреби українського наступального угруповання й надав відповідні розпорядження.

– Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною. Вживаються також заходи для недопущення просування противника на Покровському напрямку, для вдосконалення логістики, для захисту доріг та об’єктів критичної інфраструктури. Працюємо далі для спільної мети! Слава Україні, – заявив головнокомандувач.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося 217 бойових зіткнень. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські війська завдали 87 авіаційних ударів і скинули 192 керовані авіабомби.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 58 атак окупантів у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка, а також у напрямку Мирнограда, Балагана, Покровська та Філії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.