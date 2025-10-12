Вражеские обстрелы привели к аварийному отключению электроэнергии в Донецкой области 12 октября.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Аварийное отключение электроэнергии в Донецкой области

По словам главы ОВА, утром 12 октября российские войска снова прицельно ударили по объектам энергетической инфраструктуры области.

На местах уже работают аварийные бригады, которые делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

Сейчас специалисты оценивают масштабы разрушений и определяют ориентировочные сроки восстановления. Окончательные объемы ущерба после атаки еще уточняются.

Пока продолжаются ремонтные работы, для жителей региона открыты пункты несокрушимости — там есть тепло, свет, интернет и возможность подзарядить телефоны и получить помощь.

— О дальнейших обновлениях буду информировать дополнительно, — отметил Филашкин.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 327-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

