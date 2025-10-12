Усиление энергетического террора, заявление Трампа о Tomahawk и фронт: главные события недели

На этой неделе Россия накануне отопительного сезона наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины, во многих областях люди остались без света. Ожидается, что террор продолжится и дальше, и, например, в Харькове уже призывают готовиться к тяжелой зиме.

Ситуация на фронте тоже менялась, есть определенные продвижения украинских военных, в частности сообщалось об успехах Сил обороны на Добропольском направлении, а также об удачном штурме села Сичневого на Днепропетровщине. В то же время, на Южном направлении есть тенденции к обострению.

Положительным моментом этой неделе стали и заявления президента США Дональда Трампа о Tomahawk. В Белом доме заявили – чтобы решение о передаче ракет Украине стало окончательным, между командами обеих стран должны быть согласованы нюансы их применения.

Сейчас смотрят

Усиление энергетического террора со стороны РФ

РФ продолжает террор против Украины, нанося удары по мирным городам. Под атакой на этой неделе оказались объекты энергетики, теплоснабжения, газодобычи.

Самый массированный обстрел объектов инфраструктуры Россия осуществила в третью годовщину ударов по энергетики, 10 октября. Под атакой были Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Кировоградщина, Николаевщина, а также Черкасская, Запорожская, Хмельницкая, Тернопольская, Одесская области.

Под ударом оказался и Киев, в результате чего 12 человек пострадали, а левый берег остался без света. Также метро работало с изменениями.

В результате обстрела энергообъектов было обесточено значительное количество потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

– Именно гражданская, энергетическая инфраструктура – ​​главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном. Вместе мы можем оградить людей от этого террора. Нужны не пустые слова, а решительные действия – США, Европы, G7 – в реализации поставок ПВО, санкциях, – заявлял президент Владимир Зеленский.

Также РФ била по энергетике 5, 6, 7 и 11 октября. Так, в воскресенье ночью, 5 октября, Россия нанесла комбинированные удары по объектам энергетической и газовой инфраструктуры. Это повлекло за собой обесточивание значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.

На следующий день в результате российских обстрелов был поврежден энергетический объект в Черниговской области. Поэтому были введены графики отключений в регионе.

7 октября в Полтаве были поражены депо и энергообъект, без света осталась тысяча домохозяйств. Также страна-агрессор атаковала Сумскую общину, что повлекло за собой перебои со светом в городе, и Черниговскую область, в результате чего более 61 тыс. абонентов были без света.

8 октября Россия снова ударила по энергетической инфраструктуре Черниговщины, в частности, в Нежинском районе. В результате без света остались 4,5 тысячи человек. Под ударом была и теплоэлектростанция ДТЭК, а также фабрика компании в Донецкой области, где обогащается уголь для тепловых электростанций.

О сложной ситуации с энергетикой и неутешительных прогнозах на эту зиму по итогам обстрелов Харькова на этой неделе предупреждал городской голова города Игорь Терехов.

А директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что Россия будет бить по всему, что является источником тепла в Украине, в частности, котельных и теплоцентралях.

Со своей стороны эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип рассказал Фактам ICTV, что сейчас энергетический террор перешел полностью в милитарную плоскость. По его мнению, энергетическое перемирие вполне возможно, однако важно не только укреплять воздушный щит Украины, но и наращивать наши способности стрелять в ответ.

— Если их энергетические потери будут серьезными и критическими, значительно большими, чем сейчас, и речь идет не только об инфраструктуре переработки и экспорта нефти, но и о другой критической инфраструктуре, то тогда вполне вероятно, что мы сможем увидеть то, что мы уже когда-то наблюдали — так называемое энергетическое перемирие, — говорит эксперт.

К тому же, Андриан Прокип, анализируя российскую стратегию энергетического террора, говорит — если сначала РФ активно била по электроэнергетической инфраструктуре в прифронтовых регионах, в том числе по линиям распределения, то сейчас страна-агрессор серьезно ударила по генерации.

Таким образом, на Левобережье Украины может наблюдаться дефицит энергетических возможностей, и как следствие могут вводиться графики отключений света. После этого, по мнению эксперта, Россия, чтобы создать такую ​​же ситуацию на правом берегу, может пойти дальше и обстреливать энергетические объекты этой части Украины.

– У нас, на самом деле, если бы не было обстрелов, то не было бы и отключений. У нас мощности восстановились до того уровня, чтобы пройти зиму без отключений, однако только если нет новых атак. В то же время я настроен достаточно оптимистично, потому что ожидаю серьезных ответных ударов по РФ, которые остановят Россию от обстрелов критической инфраструктуры в дальнейшем, — говорит эксперт.

Именно на активацию такого положительного сценария указывают и наши удары по нефтяной инфраструктуре РФ, которые начались в августе, отмечает Андриан Прокоп.

– Я понимаю, что такие удары могут быть расширены и на другие объекты энергетической инфраструктуры. И в такой модели мы просто можем дойти до момента, когда Россия решит, что они останавливаются в энергетическом терроре Украины. Потому что есть мощные последствия для них, — добавляет эксперт.

И помним, что зима во многих регионах РФ наступает гораздо раньше, чем в Украине и холодно у них может стать тоже раньше.

Ситуация на фронте

На этой неделе ситуация на фронте была достаточно динамичной, прорывом стало продвижение наших войск в рамках Добропольской контрнаступательной операции. Всего за время ее проведения было освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области, 212,9 кв. км зачищены от диверсантов, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По словам президента Владимира Зеленского, с начала контрнаступления ВСУ на Добропольском направлении российские войска понесли уже более 12 тысяч потерь.

И, как сообщил военный эксперт Алексей Гетьман, благодаря успешным действиям украинских военных на этом направлении удалось отрезать те части российских войск, которые зашли на так называемый Добропольский выступ — они либо были взяты в плен, либо в случае нежелания сдаваться были уничтожены.

– Стоит отметить, что контрнаступательные действия возле Доброполья очевидно влияют на все Покровское направление, а также на Константиновский, Мирноградский участки фронта, на всю эту агломерацию. И можно считать, как говорит Сырский, что возле Доброполья выступ россиян заблокирован, точнее, оккупанты уничтожены или взяты в плен, — добавляет эксперт.

Ситуация же на админгранице с Днепропетровщиной остается контролируемой, а у противника нет достаточно средств и сил, чтобы создать там угрозу.

– Там у россиян нет таких сил и средств, которые могли бы серьезно угрожать нашей территории. Так что риск, что они могут там куда-то продвинуться, например, на Днепр, отсутствует, — добавляет военный эксперт.

В то же время, наши военные на этой неделе провели штурм села Сичневое на Днепропетровщине, уничтожив там 50 оккупантов, а еще 8 — взяв в плен.

– Эта операция – доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого заползшего на нашу землю клопа, — сообщили бойцы 141 отдельной механизированной бригады (141 ОМБр).

И, как отмечает Алексей Гетьман, скорее всего, наступательные действия россиян там носят военно-политический характер. Таким образом, РФ пытается продемонстрировать собственному населению и европейцам, что они уже ведут боевые действия в Днепропетровской области.

– И обратите внимание, что россияне не говорят, на сколько смогли продвинуться, не акцентируют на этом внимание. Они просто констатируют факт, что уже ведут бои в Днепропетровской области, чтобы всех напугать. Я думаю, что это главная причина, почему там происходят боевые действия. Так как какого-то стратегического или даже особого тактического смысла там, где происходят боевые действия, нет. Он, по моему мнению, чисто политический, – добавляет Алексей Гетьман.

В Сумской области ситуация остается угрожающе опасной для гражданского населения. Там враг атакует не только ракетами, но и дронами, в том числе сбрасывает КАБы. По словам эксперта, то, что делает РФ, можно назвать охотой на гражданских людей.

– Все территории, которые находятся недалеко от Российской Федерации или близко к линии фронта находятся в повышенной опасности, – добавляет Алексей Гетьман.

На этой неделе операторы ССО сорвали попытку наступления врага на Купянском направлении, что, безусловно, является нашим успехом. В то же время, как отмечает военный обозреватель, ситуация там, как и на любом другом участке фронта, довольно сложная.

В то же время на Южном направлении есть тенденции к обострению, там российские войска увеличили количество ударов, сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

— На юге РФ планирует, если ссылаться на их начальника генерального штаба Герасимова, что-то сверхмощное, то, что они будут ставить в приоритет, — говорит Алексей Гетьман.

К тому же, войска РФ перебросили несколько “потрепанных” подразделений в Запорожскую и Херсонскую области.

– Была и такая информация, которая не проверена на 100%, что туда перекидывают войска даже с Покровского направления. А это значит, что, возможно, это будет одним из приоритетных направлений ближайших даже не недель, а дней, — добавляет Алексей Гетьман.

В то же время самым горячим направлением остается Покровское, там фиксируется максимальное количество боевых столкновений.

Атаки на железнодорожную инфраструктуру Черниговщины и Сумщины

На этой неделе РФ пыталась прервать сообщение, логистику, в частности в Черниговской и Сумской областях. Так, 8 октября в результате вражеских атак было затруднено движение поездов Нежинского направления, что повлекло задержку ряда поездов и изменения в маршрутах курсирования.

— Враг продолжает удары с целью отсечения сообщения с прифронтовыми территориями, в частности, Сумщиной и Черниговщиной. Бьют с тем, чтобы заблокировать основные маршруты, а также пытаются заблокировать резервные, — говорит глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.

Как отмечает Алексей Гетьман, это враг делает очевидно для того, чтобы остановить нашу логистику.

– И, если проанализировать эти атаки РФ на нашу железную дорогу, то можно заметить, что это для нас было немного неожиданным моментом. Почему? На это указывает концентрация локомотивов в одном месте. Что упростило врагу задачу – можно было поразить не один, а сразу несколько объектов, — отметил эксперт.

На данный момент, отмечает Алексей Гетьман, мы приняли это во внимание, рассредоточив локомотивы, но охота за ними будет продолжаться и дальше.

“Бавовна” в РФ и Крыму

В течение этой недели в России и временно оккупированном Крыму то и дело громыхало. Так, 5 октября в российском Белгороде раздалась серия взрывов, после чего часть города осталась без электроснабжения. Тогда под ракетный удар попала электроподстанция Луч.

На следующий день громко было и в Феодосии. В частности, были поражены мощности АО Морской нефтяной терминал. Также сообщалось о взрывах в Евпатории и вблизи аэродрома Кача.

Тогда же прогремели взрывы и в Дзержинске Нижегородской области РФ. Украинские дроны атаковали завод имени Свердлова. Известно, что этот объект является одним из самых крупных российских производителей взрывчатых веществ.

На заводе производят взрывчатку для практически всех видов боеприпасов – авиационных и артиллерийских снарядов, авиационных бомб, в том числе и таких, которые корректируются по цели.

6 октября был атакован и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюмени, что в 2 тыс. км от границы Украины.

7 октября в Ленинградской области подорвали железнодорожные пути, в результате чего сошли вагоны с военным грузом.

9 октября ССО поразили ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию ​​Ефимовка в Волгоградской области РФ. Известно, что это завод по первичной переработке природного газа и сопутствующего нефтяного газа проектной мощностью 450 млн м³ в год.

Все эти и предыдущие удары по российским НПЗ, нефтебазам влияют на уровень топлива в стране-агрессоре. Дефицит бензина в РФ, как отметил на этой неделе президент Зеленский, доходит до 20%. И все это является следствием дальнобойных санкций.

– Украина достигает действительно значительных вещей, в частности, наши дальнобойные санкции против России это демонстрируют. По нашим данным, дефицит горючего России уже идет к показателю в 20% – это то, что касается бензина у них. Они уже используют и резервы дизеля, которые хранили на черный день, – сказал Зеленский.

По словам главы государства, такие удары по РФ вполне справедливы, учитывая отказ Путина от предложений Украины и США по миру.

Ситуация вокруг ЗАЭС

6 октября сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали серию обстрелов в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

По данным агентства, обстрелы произошли в 1,25 км от периметра станции.

– Две серии попали в 1,25 км от периметра станции. Обстрелы увеличивают риски ядерной безопасности на ЗАЭС, которая уже почти две недели не имеет внешнего электроснабжения, — говорится в сообщении.

После этого Украина обратилась к международным партнерам с призывом усилить политическое и санкционное давление на Россию с целью пресечения ее ядерного шантажа и предотвращения возможной катастрофы в Европе.

– Целенаправленное создание рисков вокруг крупнейшей атомной электростанции в Европе чревато ядерной катастрофой континентального масштаба, – подчеркнули в министерстве.

В заявлении отмечается, что особую обеспокоенность вызывает ситуация, когда Запорожская АЭС уже почти две недели остается без внешнего энергоснабжения, полагаясь только на нестабильные резервные источники питания.

В то же время 9 октября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что начался процесс возобновления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.

По его словам, для полного восстановления подключения ЗАЭС к сети еще понадобится некоторое время.

Заявление Трампа по Tomahawk

Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что “в определенной степени принял решение” по отправке ракет Tomahawk в Украину. В то же время лидер Штатов добавил — чтобы оно стало окончательным, он должен знать, с какой целью ракеты будут использованы.

Как отметил спикер МИД Украины Георгий Тихий, нюансы применения этих ракет согласовываются командами от двух стран.

Следует добавить, что этим оружием ВСУ могли бы бить по военным целям в РФ на расстояние от 1,6 тыс. до почти 2 тыс. км.

Со своей стороны, президент Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk могут заставить россиян “протрезветь” и сесть за стол переговоров.

В то же время, как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), кремлевский диктатор Владимир Путин не оставляет попыток отговорить США от поставок ракет Tomahawk (Томагавк) в Украину.

Однако нужно реалистично воспринимать историю с Tomahawk, отмечает политолог Владимир Фесенко.

— Позитив в том, что именно американцы подняли эту тему публично, а не мы. В частности, такие разговоры являются одним из средств давления на Россию, чтобы заставить Путина, Кремль вернуться за стол переговоров. В этом и есть позитивный момент. Но пока это только инструмент давления. И не более того, – говорит эксперт.

В то же время понятно, что для РФ Tomahawk – чувствительный вопрос, так как россияне опасаются, что через некоторое время США все же предоставят нам ракеты.

Наряду с публичным поднятием этого вопроса, с точки зрения фазы коммуникации относительно конкретного вида оружия – это также позитивно для Украины.

– В наших отношениях с западными партнерами за годы полномасштабной войны с Россией возникла очень специфическая ситуация. И состоит она из трех этапов борьбы за конкретные виды оружия. Начиналось все с тяжелого оружия, затем последовали системы ПВО Patriot, танки Abrams, F-16 и другие различные виды оружия. И поначалу нам говорили нет, никогда. После этого тема начинала обсуждаться. И, наконец, была третья фаза — нам это оружие через определенное время предоставляли, но в меньшем количестве и с определенными ограничениями по применению, — объясняет Владимир Фесенко.

И, по словам политолога, по Tomahawk мы сейчас находимся на второй фазе, то есть прогресс есть. И это плацдарм на будущее.

– Но точно не сейчас. Я считаю, что в ближайшее время нам вряд ли предоставят Tomahawk. В частности, и, конечно, из-за того, что может быть риск эскалации. Пока Трамп и его администрация обсуждают эту тему прежде всего для давления на Россию, — говорит политолог.

А вот когда и при каких обстоятельствах Украине могут предоставить Tomahawk? В условиях отказа России от мирных переговоров и последующей эскалации войны эти ракеты могут стать реальностью для Украины. Это один из сценариев, который может сыграть, но чуть позже. И все будет зависеть от обстоятельств.

— Если Россия не согласится на реальные мирные переговоры, если со стороны РФ будет продолжаться эскалация военных действий, удары по нашей энергетике, попытки погрузить нас в полный блэкаут зимой, то у Трампа может лопнуть терпение. Вот тогда могут дать Tomahawk. Хотя бы ограниченную партию. Для того чтобы были такие показательные, демонстративные ответные удары и с предупреждением, что этих ракет может стать больше, — говорит политолог.

Второй сценарий предполагает, что Tomahawk могут предоставить уже по завершению войны именно как оружие сдерживания. Тогда эти ракеты будут как элемент гарантий безопасности — условных и частичных.

— Эти гарантии безопасности будут означать, что это оружие должно удержать Россию от новой войны против Украины. Россияне должны понимать, что в случае нападения на Украину ответом могут быть удары по РФ, таким мощным оружием, как Tomahawk, – добавляет Владимир Фесенко.

Однако есть вероятность и промежуточного варианта – Украине в ближайшие месяцы могут предоставить не Tomahawk, а менее мощные образцы дальнобойного оружия, то есть другие ракеты, считает Владимир Фесенко. К примеру, дополнительные ATACMS более мощной модификации, чем раньше, с большей дальностью. То есть не такое мощное оружие, как Tomahawk, но тоже дальнобойное.

И такой промежуточный вариант, по мнению Владимира Фесенко, вполне вероятен – сначала Украине предоставляется условно ATACMS, а потом, если россияне не отреагируют должным образом, могут быть отправлены и Tomahawk.

Цены на газ в Украине до апреля 2026 года

В начале недели президент Владимир Зеленский выступил с заявлением, что в Украине будет сохранена фиксированная цена на газ для населения, а уже через несколько дней Кабмин принял соответствующее решение.

Таким образом, цены до 31 марта 2026 года останутся без изменений:

для населения – 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);

для бюджетных учреждений – 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

Стоит отметить, что тариф на газ в Украине для клиентов Нафтогаза за кубометр составляет 7,96 грн (с НДС). У других газоснабжающих компаний стоимость кубометра газа для населения колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.