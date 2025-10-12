Ворожі обстріли спричинили аварійне відключення електроенергії в Донецькій області 12 жовтня.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Аварійне відключення електроенергії в Донецькій області

За словами очільника ОВА, уранці 12 жовтня російські війська знову прицільно вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури області.

На місцях уже працюють аварійні бригади, які роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання електроенергії.

Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань і визначають орієнтовні терміни відновлення. Остаточні обсяги шкоди після атаки ще уточнюються.

Поки тривають ремонтні роботи, для жителів регіону відкриті пункти незламності — там є тепло, світло, інтернет та можливість підзарядити телефони й отримати допомогу.

— Про подальші оновлення інформуватиму додатково, — зазначив Філашкін.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 327-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

