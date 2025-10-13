Расширение возможностей армейской авиации для защиты от дронов и восстановление энергетики – это основные вопросы, которые обсуждались на Ставке в понедельник. Для борьбы с дронами будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Ставка 13 октября: что обсудили

Зеленский сообщил, что на Ставке главной темой стала защита и восстановление энергетической инфраструктуры. По его словам, участники заслушали доклады о ремонтных работах в регионах после российских ударов.

Президент отметил, что самая сложная ситуация в прифронтовых общинах и вблизи границы с Россией – там, где у российских ударных дронов и ракет наименьшее время подлета и тревоги, а обстрелы продолжаются почти постоянно.

– Отдельно проработали вопросы восстановления в Одессе и области – много ошибок местных руководителей. Также были доклады по Киеву и области, по Днепровщине. Неизменное внимание – Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области. По каждому другому региону нашей страны имеем четкие данные – необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования, – сообщил президент.

Зеленский добавил, что по каждому направлению даны соответствующие поручения.

Глава государства сообщил, что на военных совещаниях решили усилить армейскую авиацию для защиты от дронов – сформировать дополнительные вертолетные группы и работать с партнерами над поставкой новых типов самолетов. Также были доклады о сотрудничестве с производителями дронов-перехватчиков и необходимости увеличить их производство.

Кроме того, министр обороны Денис Шмыгаль доложил о подготовке к очередной встрече в формате Рамштайн, которая состоится в среду. Президент подчеркнул, что среди главных приоритетов Украины — усиление систем ПВО, и уже определено, какие страны могут оперативно предоставить необходимые системы и ракеты.

Он также сообщил, что Украина продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программ PURL и SAFE.

