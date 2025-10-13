Розширення можливості армійської авіації для захисту від дронів та відновлення енергетики – це основні питання, що обговорювалися на Ставці у понеділок. Для боротьби з дронами будуть сформовані додаткові вертольотні групи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Ставка 13 жовтня: що обговорили

Зеленський повідомив, що на Ставці головною темою став захист і відновлення енергетичної інфраструктури. За його словами, учасники заслухали доповіді про ремонтні роботи в регіонах після російських ударів.

Президент зазначив, що найскладніша ситуація в прифронтових громадах і поблизу кордону з Росією – там, де в російських ударних дронів і ракет найменший час підльоту й тривоги та обстріли тривають майже постійно.

– Окремо пропрацювали питання відновлення в Одесі й області – багато помилок місцевих очільників. Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині. Незмінна увага – Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області. По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані – необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування, – повідомив президент.

Зеленський додав, що по кожному напрямку зроблені відповідні доручення.

Глава держави повідомив, що на військових нарадах вирішили посилити армійську авіацію для захисту від дронів – сформувати додаткові гелікоптерні групи і працювати з партнерами над постачанням нових типів літаків. Також були доповіді про співпрацю з виробниками дронів-перехоплювачів і потребу збільшити їхнє виробництво.

Крім того міністр оборони Денис Шмигаль доповів про підготовку до чергової зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться в середу. Президент підкреслив, що серед головних пріоритетів України – посилення систем ППО, і вже визначено, які країни можуть оперативно надати необхідні системи та ракети.

Він також повідомив, що Україна продовжує співпрацю з партнерами в межах програм PURL і SAFE.

