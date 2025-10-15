Бумажные трудовые книжки постепенно уходят в прошлое, ведь теперь каждый должен позаботиться о создании электронного аналога, а именно Электронной трудовой книжки.

Ведение трудовой деятельности в электронном формате позволяет избежать риска потери или повреждения документов, а также удобно накапливать, хранить и использовать данные о стаже работы, образовании и квалификации.

Эта информация понадобится при заключении трудовых договоров, оформлении пенсии или получении государственных услуг онлайн, без необходимости стоять в очередях или собирать бумажные документы.

Процесс оцифровки бумажных трудовых книжек продлится до 10 июня 2026 года.

Можно ли оцифровать трудовую книжку без КЭП, читайте в нашем материале.

Оцифровка трудовой книжки без КЭП: возможно ли

В ПФУ отметили, что оцифровку может осуществить как сам работник, так и работодатель от имени своих сотрудников. Это предусмотрено законом Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме №1217-IX от 5 февраля 2021 года.

Подать трудовую книжку на оцифровку можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, наложив электронную подпись.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, что даже если пользователь заходит на портал не через квалифицированную электронную подпись, а с помощью альтернативных способов авторизации — например, ID.GOV.UA, Дія.Підпис или BankID, — процедура все равно требует подписания документов.

После того как пользователь заполнит все необходимые поля, добавит отсканированные копии документов и нажмет кнопку Подписать и отправить в ПФУ, система автоматически откроет окно с сообщением Считывание приватного ключа.

Таким образом, наложение квалифицированной электронной подписи (КЭП) является обязательным условием, без которого подготовленное обращение не может быть отправлено в Пенсионный фонд для обработки. Следовательно, самостоятельная оцифровка бумажной трудовой книжки без КЭП невозможна.

Как оцифровать трудовую книжку без КЭП

Если же человек не имеет электронной подписи, он может лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно иметь при себе бумажные документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка, диплом, аттестат, военный билет, свидетельство о рождении ребенка и т. п.), а также паспорт или ID-карту и идентификационный код.

